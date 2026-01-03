Espanyol – FC Barcelona: Gol Roberta Lewandowskiego w derbach stolicy Katalonii [WIDEO]

- Robert Lewandowski zdobył kolejnego gola w barwach Barcelony
- Polski napastnik pokonał bramkarza Espanyolu w samej końcówce spotkania
- To jego dziewiąta bramka w trzynastym meczu w tym sezonie
Espanyol - FC Barcelona: Gol Roberta Lewandowskiego [WIDEO]
Robert Lewandowski znów bryluje formą. Choć w sobotnim spotkaniu Espanyol Barcelona - FC Barcelona na murawie pojawił się w drugiej części drugiej połowy to kolejny raz popisał się swoim nosem do zdobywania bramek. Kapitan reprezentacji Polski pokonał golkipera lokalnych rywali w samej końcówce spotkania. Lewandowski wykorzystał świetne podanie i na raty skierował piłkę do siatki.
Choć w tym sezonie jest głównie rezerwowym, to kolejny raz pokazał, że jest ważnym elementem ekipy z Camp Nou. Polak wszedł na murawę w drugiej połowie i przypieczętował zwycięstwo z Espanyolem 2:0.
Dla Lewandowskiego była to dziewiąta bramka w dopiero trzynastym meczu w tym sezonie. Mimo problemów z kontuzjami, Polak wciąż ma jakość i udowadnia to na każdym kroku.