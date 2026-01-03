Espanyol – FC Barcelona: Gol Roberta Lewandowskiego w derbach stolicy Katalonii [WIDEO]

Robert Lewandowski zdobył kolejnego gola w barwach Barcelony

Polski napastnik pokonał bramkarza Espanyolu w samej końcówce spotkania

To jego dziewiąta bramka w trzynastym meczu w tym sezonie

Espanyol - FC Barcelona: Gol Roberta Lewandowskiego [WIDEO]

Robert Lewandowski znów bryluje formą. Choć w sobotnim spotkaniu Espanyol Barcelona - FC Barcelona na murawie pojawił się w drugiej części drugiej połowy to kolejny raz popisał się swoim nosem do zdobywania bramek. Kapitan reprezentacji Polski pokonał golkipera lokalnych rywali w samej końcówce spotkania. Lewandowski wykorzystał świetne podanie i na raty skierował piłkę do siatki.

Choć w tym sezonie jest głównie rezerwowym, to kolejny raz pokazał, że jest ważnym elementem ekipy z Camp Nou. Polak wszedł na murawę w drugiej połowie i przypieczętował zwycięstwo z Espanyolem 2:0.

Dla Lewandowskiego była to dziewiąta bramka w dopiero trzynastym meczu w tym sezonie. Mimo problemów z kontuzjami, Polak wciąż ma jakość i udowadnia to na każdym kroku.

🚨🚨| GOAL: ROBERT LEWANDOWSKI DOUBLES THE LEAD!!!Espanyol 0-2 Barcelonapic.twitter.com/chf2kIy52E— CentreGoals. (@centregoals) January 3, 2026