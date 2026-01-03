Espanyol - FC Barcelona Transmisja NA ŻYWO, STREAM ONLINE. Gdzie oglądać mecz?

W derbach Barcelony, Espanyol podejmuje FC Barcelonę, a Robert Lewandowski rozpocznie mecz na ławce rezerwowych.

Barcelona, lider LaLiga z czterema punktami przewagi nad Realem, staje przed wyzwaniem w starciu z rewelacyjnym Espanyolem.

Sprawdź, gdzie możesz oglądać to spotkanie i czy Lewandowski odegra kluczową rolę w drugiej połowie!

Espanyol - FC Barcelona: SKŁADY. Lewandowski na ławie

Robert Lewandowski mecz Espanyol - FC Barcelona zacznie na ławce rezerwowych. Tak jak Wojciech Szczęsny. "Lewy" prawdopodonie szansę dostanie po przerwie. Poniżej składy:

Espanyol: Dmitrović, El Hilali, Cabrera, Calero, Romero, Urko, Pol Lozano, Exposito, Pere Milla, Dolan, Roberto.

FC Barcelona: Joan García, Jules Koundé, Pau Cubarsí, Gerard Martin, Alejandro Balde, Eric García, Frenkie de Jong, Lamine Yamal, Raphinha, Marcus Rashford, Ferran Torres.

Espanyol - FC Barcelona: Trudny mecz dla Joana Garcii

Mecz Espanyol - FC Barcelona zapowiada się bardzo ciekawie. Gospodarze w tym sezonie spisują się naprawdę dobrze, są rewelacją LaLiga. W tabeli zajmują wysokie piąte miejsce, a w ligowych rozgrywkach mogą pochwalić się serią pięciu kolejnych zwycięstw. Dlatego FC Barcelona stoi przed dużym wyzwaniem. Dzisiejesze derby to wyjątkowy mecz dla bramkarza Barcy Joana Garcii. Wychowanek Espanyolu latem odszedł do lokalnego rywala, co spotkało się z bardzo ostrymi i negatywnymi reakcjami kibiców jego byłego już klubu.

Na kolejne gole w LaLiga zapoluje oczywiście Robert Lewandowski. O ile dostanie szansę. Polski napastnik Barcy ostatnio po kolejnych problemach zdrowotnych grał mniej, a więcej szans dostawał Ferran Torres, hiszpański rywal "Lewego" w walce o miejsce w wyjściowym składzie.

Espanyol - FC Barcelona Gdzie oglądać mecz NA ŻYWO?

Mecz Espanyol - FC Barcelona hiszpańskiej LaLiga zostanie rozegrany w sobotę 3 stycznia 2026. Początek meczu Espanyol - FC Barcelona o godzinie 21. Transmisja TV z meczu Espanyol - FC Barcelona na antenie Canal+ Sport oraz online na Canal+ ONLINE.

