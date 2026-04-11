FC Barcelona gra derbowy mecz z Espanyolem w 31. kolejce hiszpańskiej LaLiga.

Robert Lewandowski zaczyna mecz na ławce rezerwowych.

FC Barcelona - Espanyol: SKŁADY. Lewandowski na ławce rezerwowych

Robert Lewandowski derbowy mecz FC Barcelona - Espanyol zaczyna na ławce rezerwowych. Po porażce w ćwierćfinale Ligi Mistrzów z Atletico Madryt (0:2) zmieniony już w przerwie Polak był bardzo krytykowany za swój bezbarwny występ. Szansę dostał tym razem Ferran Torres. Poniżej składy:

FC Barcelona: Joan García - Araujo, Cubarsí, Martin, Balde - Eric García, Gavi, Pedri, Fermín Lopez, Lamine Yamal - Ferran Torres.

Espanyol: Dmitrović, Hilali, Calero, Cabrera, Romero, Lozano, Urko, Exposito, Dolan, Ngonge, Kike.

FC Barcelona - Espanyol: Derby w hiszpańskiej LaLiga

Mecz FC Barcelona - Espanyol zapowiada się bardzo ciekawie. Barca ma okazję odskoczyć Realowi Madryt na aż 9 punktów i praktycznie rozstrzygnąć walkę o mistrzostwo Hiszpanii. Tak się stanie w przypadku zwycięstwa. "Królewscy" wczoraj zaledwie zremisowali 1:1 z Gironą. - Oczywiście wszyscy wiedzą, jak ważne jest to spotkanie dla klubu, kibiców i dla zespołu, ponieważ mamy wielu zawodników z La Masii, którzy doskonale wiedzą, co oznacza granie z Espanyolem. To derby. Gramy u siebie i chcemy to wygrać - powiedział Hansi Flick, trener Barcelony.

FC Barcelona - Espanyol Gdzie oglądać mecz NA ŻYWO?

Mecz FC Barcelona - Espanyol w hiszpańskiej LaLiga zostanie rozegrany w sobotę 11 kwietnia 2026. Początek meczu FC Barcelona - Espanyol o godzinie 18.30. Transmisja TV z meczu FC Barcelona - Espanyol na antenie Eleven Sports 1 oraz online na Elevensports.pl i Canal+ ONLINE.

