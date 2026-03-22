FC Barcelona - Rayo Vallecano: SKŁADY. Lewandowski w pierwszym składzie

Robert Lewandowski zagra od pierwszej minuty w meczu FC Barcelona - Rayo Vallecano w 29. kolejce LaLiga. Hiszpańskie media twierdziły, że Polak tym razem rozpocznie spotkanie na ławce rezerwowych, a do wyjściowej jedenastki wróci bardzo ostatnio nieskuteczny Ferran Torres. Jednak trener Hansi Flick znów postawił na doświadczenie "Lewego". Poniżej składy:

FC Barcelona: Joan García - João Cancelo, Araujo, Cubarsí, Gerard Martín - Pedri, Bernal, Fermín López - Raphinha, Lamine Yamal - Lewandowski.

Rayo Vallecano: Batalla - Ratiu, Lejeune, Ciss, Chavarria - Diaz, Gumbau - Perez, Palazon, Valentin - Martin.

FC Barcelona - Rayo Vallecano: Barca wykorzysta zmęczenie rywali?

Mecz FC Barcelona - Ray Vallecano zapowiada się bardzo ciekawie. Barça z pewnością będzie chciała wykorzystać zmęczenie rywali po czwartkowym meczu w z Lidze Konferencji, w którym przegrali 0:1 z tureckim Samsunsporem i odpadli z rywalizacji. Katalończycy przystępują do spotkania zbudowani efektownym zwycięstwem 7:2 z Newcastle United w Lidze Mistrzów. Robert Lewandowski w tym starciu przełamał strzelecką niemoc, zdobywając dwie bramki, a ekipa Hansiego Flicka wywalczyła awans do ćwierćfinału, w którym czeka ją dwumecz z Atletico Madryt. Cel Barcelony na dziś to zdobyć pewnie trzy punkty i ze spokojem oglądać wieczorne derby Madrytu, w których Real zmierzy się z Atletico.

- Najważniejsze jest to, żebyśmy pokonali Rayo. To nie będzie łatwy mecz. To doświadczony zespół, który gra z wielką intensywnością i tego się spodziewamy. Ważne jest zwycięstwo przed własną publicznością. Wynik derbów Madrytu już nie zależy od nas, więc zobaczymy, co się wydarzy - powiedział Hansi Flick, trener Barcelony.

Mecz FC Barcelona - Rayo Vallecano w hiszpańskiej LaLiga zostanie rozegrany w niedzielę 22 marca 2026. Początek meczu FC Barcelona - Rayo Vallecano o godzinie 14. Transmisja TV z meczu FC Barcelona - Rayo Vallecano na antenie Eleven Sports 1 oraz online na Elevensports.pl i Canal+ ONLINE.

