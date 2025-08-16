Kuriozalna bramka w meczu Barcelony! Kibice aż wstali z miejsc

Robert Szapski
2025-08-16 20:21

Trwa mecz Barcelony z Mallorcą. Podopieczni Hansiego Flicka mimo braku Roberta Lewandowskiego i Wojciecha Szczęsnego w składzie radzą sobie bardzo dobrze, ponieważ już w 23 minucie "Duma Katalonii" prowadzi dwoma bramkami. Drugie trafienie było bardzo szokujące patrząc po reakcji kibiców na stadionie. Co powinien zrobić arbiter główny?

Mallorca - Barcelona

Autor: Screen/Eleven Sports

To nie jest dobry początek sezonu gospodarzy meczu Mallorca - Barcelona. Podopieczni Hansiego Flicka bardzo dobrze weszli w to spotkanie i objęli prowadzenie w 7. minucie za sprawą Raphinhi, który idealnie wszedł w pole karne po znakomitym podaniu Lamine Yamala. Ponad kwadrans później doszło do kuriozalnej sytuacji, która nie spotkała się z aprobatą kibiców gospodarzy.

Po kolejnej z akcji piłkę przejął Yamal, który po chwili zdecydował się na strzał zza pola karnego. Futbolówka została wybita przez Antonio Raillo, który od razu padł na ziemię. Po chwili strzał na bramkę oddał Ferran Torres, który pokonał bramkarza gospodarzy i sędzia uznał to trafienie, jako prawidłowo zdobyte.

Dramat gospodarzy. Dwie czerwone kartki w kilka minut

Chwile po bramce Torresa sędzia najpierw zdecydował się pokazać drugą żółtą kartkę Manu Morlanesowi, a sześć minut później nieprzepisowo próbował przejąć piłkę Vedat Muriqi, który trafił w twarz Joana Garcię. Mallorca gra w podwójnym osłabieniu przed końcem pierwszej połowy.

