Wojciech Szczęsny zagra z Realem? Wtedy Barcelona będzie go potrzebować, przewidywana lista

Uraz pierwszego bramkarza Barcelony. Szczęsny wskoczy do bramki

Joan Garcia, dotychczasowy podstawowy golkiper Barcelony, doznał urazu łąkotki i czeka go zabieg artroskopii. Klub oficjalnie poinformował, że zawodnik będzie wyłączony z gry na 4–6 tygodni, co oznacza, że opuści kilka kluczowych spotkań. Hiszpański zespół przekazał, że kontuzja dotyczy naderwania łąkotki wewnętrznej w lewym kolanie, wymagającej interwencji chirurgicznej. W tej sytuacji szansę na występ otrzyma Wojciech Szczęsny, być może już w niedzielnym meczu z Realem Sociedad, zaplanowanym na 28 września.

ZOBACZ TEŻ: Ależ wieści dla Wojciecha Szczęsnego! Wielki problem Barcelony, media alarmują

Jeżeli 35-latek zaprezentuje się solidnie, może na stałe zająć miejsce w wyjściowym składzie Katalończyków. Wówczas w nadchodzącym El Clasico między Realem Madryt a Barceloną moglibyśmy oglądać dwóch Polaków na boisku – Roberta Lewandowskiego i właśnie Szczęsnego. Pierwsze hitowe starcie sezonu 2025/2026 odbędzie się 26 października na stadionie Santiago Bernabeu o godzinie 16:15.

QUIZ. Ile wiesz o Wojciechu Szczęsnym? Mniej niż 8/15 to wstyd! Pytanie 1 z 15 Zacznijmy od czegoś łatwego. Wojciech Szczęsny jest synem innego, znanego bramkarza. Podaj jego imię Marek Jan Maciej Następne pytanie

Szczęsny zagra aż 9 spotkań?

O tym, czy Szczęsny wystąpi w El Clasico, zadecyduje przede wszystkim stan zdrowia Garcii, którego powrót przewidziany jest na początek listopada, tuż po prestiżowym spotkaniu.

Jeśli hiszpański golkiper faktycznie będzie leczył się tak długo, jak zakładają pierwsze komunikaty, to Szczęsny zagra w meczach: