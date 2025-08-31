Rayo Vallecano – FC Barcelona: Co z przyszłością Wojciecha Szczęsnego? Jest oficjalne ogłoszenie

Rayo Vallecano – FC Barcelona: Szczęsny zagra w La Liga? Jest decyzja

Bramkarz Wojciech Szczęsny i obrońca Gerard Martin zostali potwierdzeni jako nowi zawodnicy FC Barcelona na niedzielny mecz 3. kolejki piłkarskiej ekstraklasy Hiszpanii z Rayo Vallecano – poinformował klub z Katalonii. Trener Hansi Flick ogłosił 23-osobową kadrę na spotkanie w Madrycie. W drużynie znalazł się także Robert Lewandowski.

Będzie to ostatnie ligowe starcie przed przerwą na mecze reprezentacji. Barcelona dąży do zdobycia kompletu dziewięciu punktów w trzech pierwszych kolejkach i utrzymania miejsca w czołówce tabeli LaLiga. Zadanie nie będzie jednak łatwe, gdyż Rayo Vallecano znajduje się w dobrej formie – drużyna trenera Inigo Pereza awansowała niedawno do fazy ligowej Ligi Konferencji, gdzie zmierzy się m.in. z Lechem Poznań.

Tak Wojciech Szczęsny został milionerem. Bramkarz sam wyjaśnił jak zbudował swój majątek

Gwiazdy Barcelony na pewno nie zagrają w niedzielę

Na konferencji prasowej Flick przyznał, że jego zespół musi zagrać na bardzo wysokim poziomie, by wywalczyć zwycięstwo na stadionie Vallecas. Niemiecki szkoleniowiec nie będzie mógł skorzystać z Gaviego, który pauzuje z powodu kontuzji kolana.

W kadrze zabrakło również Hectora Forta. Klub pracuje nad jego sprzedażą w ostatnich godzinach okna transferowego. Do zespołu powrócił natomiast Frenkie de Jong, który opuścił poprzednie spotkanie. W kadrze znalazł się także Fermin Lopez, którego przyszłość pozostaje niepewna.

O której godzinie mecz FC Barcelona z Rayo Vallecano?

Dla Barcelony będzie to trzecie z rzędu spotkanie wyjazdowe w lidze. W poprzednich meczach Katalończycy pokonali Mallorcę 3:0 oraz Levante 3:2. Początek spotkania z Rayo Vallecano o godz. 21.30.

Grzegorz Krychowiak: Lewandowski i Szczęsny są niesamowici! Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.