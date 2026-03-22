Real Madryt podejmuje Atletico w gorących derbach Madrytu na Santiago Bernabeu, goniąc Barcelonę w wyścigu o tytuł.

W "Królewskich" w bramce stanie Łunin, a Mbappe rozpocznie mecz na ławce rezerwowych; poznaj pełne składy obu drużyn.

Sprawdź, gdzie obejrzeć transmisję TV i stream online, aby nie przegapić tego emocjonującego starcia, które może mieć wpływ na układ tabeli La Liga!

Real Madryt - Atletico Madryt SKŁADY

Mecz Real Madryt - Atletico Madryt to prawdziwy hit 29. kolejki hiszpańskiej LaLiga. Pod nieobecność Thibaut Courtois w bramce "Królewskich" zagra Andrij Łunin. Kylian Mbpappe derby Madrytu zaczyna na ławce rezerwowych. Poniżej składy:

Real Madryt: Łunin - Carvajal, Rüdiger, Huijsen, Fran García - Tchouaméni, Valverde, Pitarch, Güler - Brahim i Vinicius

Atlético Madryt: Musso - Llorente, Le Normand, Hancko, Ruggeri - Giuliano, Cardoso, Koke, Lookman - Griezmann i Julián Alvarez

Real - Alletico: Derby Madrytu w hiszpańskiej LaLiga

Mecz Real Madryt - Atletico Madryt zapowiada się bardzo ciekawie. Derby stolicy Hiszpanii zawsze wywołują ogromne emocje wśród kibiców obu drużyn. FC Barcelona dziś nie zachwyciła, ale pokonała Rao Vallecano 1:0, zgarniając kolejne trzy punkty. Teraz Katalończycy będą oglądać w spokoju derby Madrytu, licząć na to, że Real zgubi punkty. Atletico rywalizuje z Villarrealem o trzecie miejsce w tabeli LaLiga i potrzebuje punktu, żeby go wyprzedzić.

- To dla nas bardzo ważny mecz ze względu na to, co znaczą te trzy punkty. Także ze względu na kibiców i znakomitą atmosferę, jaką przeżywamy na stadionie w tych ostatnich meczach. Myślę, że to jeden z najlepszych meczów, jakie można przeżyć jako piłkarz, jako widz, a na pewno także jako trener - powiedział Álvaro Arbeloa, szkoleniowiec Realu. - Liczymy na to, że wypełnione Bernabéu będzie całkowicie zaangażowane i pełne ekscytacji. Prawda jest taka, że podchodzimy do tego meczu z ogromną ochotą i z chęcią zagrania przeciwko wielkiej drużynie, więc robimy to z maksymalnymi oczekiwaniami i maksymalnym entuzjazmem - dodał trener Realu.

Real - Atletico Gdzie oglądać derby Madrytu NA ŻYWO?

Mecz Real Madryt - Atletico Madryt w hiszpańskiej LaLiga zostanie rozegrany w niedzielę 22 marca 2026. Początek meczu Real - Atletico o godzinie 21. Transmisja TV z meczu Real - Atletico na antenie Canal+ Sport oraz online na Canal+ ONLINE.

Sonda Kto wygra derby Madrytu: Real czy Atletico? Real Madryt Atletico Madryt Będzie remis