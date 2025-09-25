Faworytem do zwycięstwa byli bez wątpienia mistrzowie Hiszpanii, jednak warto zaznaczyć, że drużyna beniaminka zaprezentowała ogromną determinację i od samego początku nie czuła się przytłoczona przeciwnikiem. A przez kilkadziesiąt minut świetnie prowadził ją legendarny Santi Cazorla.

W 33. minucie kibice zgromadzeni na Estadio Carlos Tartiere wybuchnęli radością. Alberto Reina wykorzystał bowiem poważny błąd Joana Garcii, oddając strzał z dużej odległości, który wpadł do pustej bramki, dając prowadzenie drużynie Veljko Paunovicia. Do przerwy Real Oviedo sensacyjnie utrzymywał wynik 1:0. Piłkarze Hansiego Flicka schodzili więc do szatni w kiepskich nastrojach, ale po przerwie szybko zabrali się za odrabianie strat.

Lewandowski potrzebował pięciu minut

Już w 56. minucie Eric Garcia doprowadził do remisu, świetnie odnajdując się w polu karnym. Ten gol bez wątpienia podniósł pewność siebie Barcelony i pobudził ją do intensywniejszego atakowania. W 65. minucie na boisku pojawił się Robert Lewandowski, który rozpoczął spotkanie na ławce rezerwowych. Zaledwie pięć minut później kapitan reprezentacji Polski wpisał się na listę strzelców, wyprowadzając swoją drużynę na prowadzenie. Efektownie pokonał bramkarza mocnym strzałem głową.

Ostatecznie mecz zakończył się wynikiem 3:1 dla Blaugrany. W 89. minucie wynik ustalił Ronald Araujo. Dzięki temu FC Barcelona ma już na koncie 16 punktów, co pozwala jej zajmować drugie miejsce w tabeli LaLiga. Na czele stawki pozostaje Real Madryt - z kompletem punktów. W weekend derby Madrytu: Atletico podejmie Real. Barcelona będzie mieć łatwiejsze zadanie, bowiem zagra z Realem Sociedad.

Świetne wejście na boisko Lewandowskiego pic.twitter.com/sOmkUoEAya— Michał Kołodziejczyk (@Michal_Kolo) September 25, 2025

Na żywo Real Oviedo - FC Barcelona 1:3 Dziękujemy za śledzenie naszej relacji. Dobrej nocy! KONIEC! Real Oviedo 1:3 FC Barcelona. Sensacji jednak nie było, mistrzowie Hiszpanii pokonali beniaminka. Duża w tym pomoc Roberta Lewandowskiego, który po wejściu z ławki wyprowadził "Blaugranę" na prowadzenie! Tego prowadzenia Barca już nie oddała, a nawet podwyższyła wynik. Kolejne trzy punkty dla Barcelony. Dystans do Realu Madryt pozostaje więc taki sam. A więc dwa punkty straty do "Królewskich" po sześciu kolejkach. 90+3 Trwa już doliczony czas gry. 5 minut doliczone. 90+2 Eric Baily atakuje łokciem Roberta Lewandowskiego. Żółta karta dla stopera Realu Oviedo. To drugi mecz Bernala w tym sezonie. Utalentowany piłkarz powoli wraca do gry po długiej przerwie spowodowanej kontuzją. Egan Bernal wraca do gry! Wchodzi w miejsce Perdiego. Christensen za Rashforda. 90 Oviedo weszło z piłką w pole karne Barcelony. Strzał z ostrego kąta Ahijado obronił Joan Garcia! 90 Colombatto w miejsce Dendonckera. Zmiana w Realu Oviedo. 88 Wrzutka z rzutu rożnego Marcusa Rashforda i skuteczna główka Araujo. Jest już po meczu! 88 I proszę bardzo! Ronald Araujo na 3:1 dla Barcelony! 87 Piłkarze Realu Oviedo dostają rachunek za heroiczną walkę przez kilkadziesiąt minut. Słabną w oczach. Tak do siatki trafił Robert Lewandowski. 𝐑𝐎𝐁𝐄𝐑𝐓 𝐋𝐄𝐖𝐀𝐍𝐃𝐎𝐎𝐎𝐎𝐖𝐒𝐊𝐈! 🇵🇱🎯 Rewelacyjny gol polskiego napastnika przeciwko Realowi Oviedo! 🔥 Idealny strzał główką! 🔝



📺 Mecz trwa w CANAL+SPORT i w serwisie CANAL+: https://t.co/ObSwpSWN1a pic.twitter.com/n8bTZ0c1jx — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) September 25, 2025 84 Ma problem benianimek z wyprowadzeniem kontry. 83 Barca pilnuje piłki, Real Oviedo oddala się od choćby punktu... 81 Ferran Torres w mur, a następnie dobitka obok bramki Realu Oviedo! 81 Rondon faulował Kounde. Rzut wolny dla Barcelony. 80 Ależ się mecz zrobił. Real Oviedo nie boi się iść z akcją po wyrównanie, Barca szuka trzeciego gola. 79 Lewandowski bliski drugiego gola! Jego strzał z wielkim trudem obronił Escandell. 78 Ostre wejście Sibo w De Jonga. Wcześniej ciekawa akcja Realu Oviedo, ale nie zakończona strzałem... Dla Roberta Lewandowskiego to trzeci gol w tym sezonie. Wcześniej trafił dwukrotnie w meczu z Valencią, również jako rezerwowy. 76 Zmiany w Realu Oviedo. Brekalo i Fores na murawie, zeszli Reina i Ilyas. 73 Za chwilę wejdzie Jules Kounde, schodzi Gerard Martin. Piękna główka Lewego, piłka odbiła się jeszcze od poprzeczki! Centra od Frenkiego De Jonga. Rezerwowi ratują Barcelonę! 70 ROBERT LEWANDOWSKI TRAFIA DO SIATKI! 70 GOOOOL! Tak padła bramka dla Barcelony. Wciąż 1:1. Barcelona z golem wyrównującym! 💥 Świetnie w polu karnym zachował się Ferran Torres, a piłkę w siatce umieścił Eric Garcia! 💪



📺 Mecz Realu Oviedo z Barceloną trwa w CANAL+SPORT i w serwisie CANAL+: https://t.co/ObSwpSWN1a pic.twitter.com/4u2E4tdAfE — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) September 25, 2025 66 Nie zszedł z boiska jednak Rondon, zszedł Hassan. 66 ROBERT LEWANDOWSKI NA BOISKU. Zszedł Raphinha. A Hansi Flick wciąż nie decyduje się na kolejne zmiany... 65 I Sibo w miejsce Rondona. Druga zmiana w zespole Realu Oviedo. 65 Zmiana w Realu Oviedo. Schodzi Santi Cazorla, w jego miejsce Ilic. 64 Koronkowa akcja Barcelony, ale znów kapitalne zachowanie Erica Bailly'ego. Zatrzymał Ferrana z wielkim spokojem. 63 I szybko przenieśliśmy się pod bramkę Realu Oviedo. Bailly ratuje obronę gospodarzy, wybijając piłkę Raphinhi. 62 Wrzutka Cazorli, piłka spada na dwudziesty metr, skąd potężnie mocno uderzył Reina. Piłkę z wielkimi problemami złapał Joan Garcia. 61 Będzie rzut rożny dla Realu Oviedo. 59 Dośrodkowanie Raphinhy i główka Ferrana! Broni Escandell. Piłka dośrodkowana z lewej strony do Ferrana Torresa. Ten w objęciach Erica Baily'ego oddał naprawdę dobry strzał, piłka odbiła się od słupka, a z dobitką zdążył Eric Garcia. Remis w Oviedo! 56 GOOOL DLA BARCELONY! ERIC GARCIA I JEST REMIS 1:1! 55 Akcja Olmo, znów prawą stroną szesnastki Realu Oviedo, jego dośrodkowanie wybite. 54 Piłka do Olmo w pole karne, ale on jest natychmiast wypychany. Znakomita praca defensywy Oviedo, nie tylko obrońców. 53 Oviedo skutecznie w ostatnich minutach oddala grę od własnej bramki. 52 Barcelona ma problemy z wyprowadzaniem ataków. 50 Hassan chciał porwać się z kontrą dla Oviedo, wszystko przez stratę Raphinhy. Wydawało się, że beniaminek ruszy z akcją, ale niedokładne podanie Deckdonkera zatrzymało grę. 49 Akcja Rashforda. Minął jednego rywala, ale potknął się na kolejnych. Defensywa Oviedo wciąż nie do złamania. 47 Poza tym bez innych zmian. Robert Lewandowski pozostaje na ławce rezerwowych. 46 Frenkie De Jong pojawił się w miejsce Marca Casado. Czas wracać do gry. Za moment druga połowa. Jedna zmiana w Barcelonie. Przypominamy jedynego gola tej pierwszej połowy. Real Oviedo niespodziewanie prowadzi z Barceloną 1:0. FATALNY BŁĄD JOANA GARCII! 🤯 Pomyłka bramkarza Barcelony to jedno, ale strzał Alberto Reiny był po prostu kapitalny! 🔥🔝 Real Oviedo prowadzi! 😱



📺 Mecz trwa w CANAL+ SPORT i w serwisie CANAL+: https://t.co/ObSwpSWN1a pic.twitter.com/yvZvrPCUMZ — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) September 25, 2025 PRZERWA. Real Oviedo - FC Barcelona 1:0. Na razie niespodzianka na stadionie beniaminka, czyżby Hansi Flick musiał sięgnąć po Roberta Lewandowskiego. Długi wrzut piłki z autu w pole karne Oviedo, ale wybijają gospodarze. KONIEC PIERWSZEJ POŁOWY! 45+1 Minuta doliczona. 45 Próbuje coś zdziałać Raphinha, zabrał się z piłką w pole karne, ale się nie przedarł... Obrona Oviedo dzielna i szczelna. 44 Ostatnia minuta podstawowego czasu gry. Zaraz doliczony... Na ławce rezerwowych Barcelony jest Wojciech Szczęsny, ale jest przede wszystkim Robert Lewandowski. Mamy nadzieję, że dostanie szanse, w końcu Barca w potrzebie. 43 Strzał Casado, zablokowany przez defensywę Realu Oviedo. 42 Barca rozgrywa, szuka wyrównania przed zmianą stron. 40 Wrzutka Rashforda, piłkę łapie Escandell. Ależ on ma dzisiaj wieczór. Barcelona bezradna po straconej bramce. Tak padł gol dla Realu Oviedo. Alberto Reina | 🇪🇸 Real Oviedo 1-0 Barcelona #RealOviedoBarça #LaLiga

pic.twitter.com/UsvQ7uRc3k — FTBZone ⭐️ (@ftbzone07) September 25, 2025 Zmarnowany stały fragment gry. 36 Rzut wolny dla Barcelony. Szansa na bezpośredni strzał. 35 Długa piłka do Rondona, wyszedł z bramki Joan Garcia, na początku przechwycił piłkę, wychodząc z własnego pola karnego. Ale zamiast wybić piłki na aut lub podać do partnera, to podał do Reiny, a zostawił pustą bramkę! Pomocnik Realu Oviedo idealnie przymierzył, strzałem z 35 metrów dał gospodarzom prowadzenie. Barcelona przegrywa! 34 CO ZROBIŁ JOAN GARCIA! Barcelona traci gola! 1:0 dla Realu Oviedo! 33 Ależ szczęście ma Real Oviedo! FC Barcelona z dwoma groźnymi strzałami, ale bramkarz gospodarzy broni dziś wszystko! Najpierw uderzenie Pedriego, potem dobitka Rashforda. Wciąż 0:0! 31 Strzał Ferrana, zablokowany przez Carmo. 30 Wciąż dzielnie trzyma się beniaminek. Za chwilę minie 30 minut, dalej bez goli w tym meczu. 28 Powalony na murawę Eric Garcia. Będzie rzut wolny dla Barcelony, ale zbyt daleko do bramki Oviedo, aby uderzać. 28 Rashford w roli pierwszego obrońcy. Skasował atak Oviedo, a konkretnie faulował Santiego Cazorlę. 26 Pedri w pole karne do Ferrana Torresa, ale Hiszpan został przyblokowany. Jest rzut rożny dla Barcelony. 25 Ależ szansę miał Real Oviedo! Rondon dostał piłkę w polu karnym, chciał pokonać Joana Garcię piętką, ale zablokował go inny Garcia. Eric Garcia. Dwa groźne strzały tego człowieka... ⚡️ Marcus Energy. ⚡️ pic.twitter.com/5LjdvQtsZ8 — FC Barcelona (@FCBarcelona) September 25, 2025 23 Rzut rożny dla Barcelony... 23 Barcelona rozgrywa piłkę przed polem karnym i nagle potężny strzał Rashforda! Broni Escandell, Real Oviedo wciąż się broni! 20 Barcelona w ostatnich minutach nie potrafi zbliżyć się z piłką do pola karnego beniaminka. 19 Jeśli jest Ferran Torres na boisku, to niech się pokaże... Na razie niewidoczny hiszpański napastnik. 18 Tym razem prawą stronę uruchomiło Oviedo. Centra Ahijado, ale wybijają piłkę obrońcy Barcy. 16 Nieudana próba dryblingu Rashforda z lewej strony pola karnego Oviedo. 15 Rzut wolny dla FCB. Raphinha zagrał na środek przed polem karnym, strzał z 17 metrów zablokowany. 13 Gospodarze uspokoili sytuację. Barca jednak zaczęła pilnować piłki. Świetnie prawą stroną pola karnego pomknął Raphinha, to on dośrodkowywał do Rashforda. Genialna interwencja golkipera Realu Oviedo uratowała sytuację. 10 Ależ mocny wolej Rashforda! Interwencja Escandella i wciąż 0:0! 9 W końcu Barca przycisnęła, ale wybronili się gospodarze. 9 Strzał Rashforda, był rykoszet. Będzie rzut rożny! 7 Szarża Hassana lewą stroną i... kolejny rożny dla Realu Oviedo. 6 Główka jednego z piłkarzy Realu Oviedo. Spory tłok, ale strzał kiepski. 5 Barca w odwrocie, jeszcze jeden korner! 5 Real Oviedo w natarciu. Kolejny rzut rożny. 4 Rzut rożny dla Oviedo. 3 Dobry początek Barcelony. Teraz beniaminek z Oviedo próbuje uspokoić grę. Piłka głównie w okolicach środka boiska. 2 Strzał Daniego Olmo! Nad poprzeczką! 1 Ruszyliśmy! Stolica Asturii już gotowa. Zaraz zaczynamy! Skład rywali Barcy. W Realu Oviedo słynny Santi Cazorla! ⚔️ Nuestro 1️⃣1️⃣ para el partido de hoy en el Carlos Tartiere ante el @FCBarcelona_es⚽️#RealOviedoBarça #VamosOviedo 🔵⚪️#DíadePartido pic.twitter.com/0JtUZl1b3R — Real Oviedo (@RealOviedo) September 25, 2025 Wizualnie przedstawiamy wyjściowy skład Barcelony. Polacy na ławce... 🚨 BARÇA XI 🚨 pic.twitter.com/4YJC2z6uiR — FC Barcelona (@FCBarcelona) September 25, 2025 Czekamy na pierwszy gwizdek meczu 6. kolejki LaLiga. Mecz interesujący polskich kibiców z wiadomych względów...

