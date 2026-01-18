Real Sociedad - FC Barcelona relacja NA ŻYWO. Robert Lewandowski i spółka uciekają Realowi Madryt

Na żywo Real Sociedad - FC Barcelona 0:0 7 Barcelona pilnuje piłki, po piorunującym starcie z obu stron, mamy odrobinę spokoju... 2 Szansa dla Barcelony! Główka Pedriego, ale ponad bramką! Ależ się dzieje! Dodajmy: Gil Manzano sędziuje to spotkanie... Gol jednak nie będzie uznany. Na spalonym Mikel Oyarzabal, to Sociedad był bliski objęcia prowadzenia! 1 Rozpoczynamy mecz i w pierwszych sekundach piłka w siatce! Cała ławka rezerwowych Barcelony:



Cała ławka rezerwowych Barcelony:

Szczęsny, ter Stegen – Araújo, Bardghji, Bernal, Cancelo, Casadó, Lewandowski, G. Martín, Rashford. Za nami przywitania obu ekip. Za chwilę zaczynamy! Na razie trwają uroczystości związane z Dniem Świętego Sebastiana. Odświętna wersja hymnu Realu Sociedad. Piękna uroczystość. W Kraju Basków... deszcz! Już za pięć minut pierwszy gwizdek rywalizacji. To przedostatni mecz 20. kolejki LaLiga. W poniedziałek Elche zmierzy się z Sevillą, tymczasem szykujemy się na partidazo w San Sebastian. Może piłkarze Barcelony będą chcieli wygrać dla solenizanta... Zanim pierwszy gwizdek, to zostawiamy ciekawą opinię Roberta Lewandowskiego. Co myślicie? Skład i ustawienie dzisiejszych gospodarzy, a więc Realu Sociedad. Ta grafika ze składem dużo ładniejsza, niestety wciąż bez Roberta Lewandowskiego w środku ataku... Skład Barcelony! Niestety Polacy na ławce.

Real Sociedad - FC Barcelona LIVE

Real Sociedad - FC Barcelona 0:0

Składy:

Real Sociedad: Remiro; Aramburu, Zubeldia, Jon Martín, Sergio Gómez - Carlos Soler, Turrientes - Kubo, Brais, Guedes - Oyarzabal

FC Barcelona: Joan García, Koundé, Éric García, Cubarsí, Balde - De Jong, Pedri, Olmo, Lamine Yamal, Fermín - Ferran Torres

W San Sebastián Real Sociedad mierzy się z aktualnym liderem LaLigi. Gospodarze liczą na przełamanie niestabilnej formy i chcą maksymalnie wykorzystać wsparcie własnych kibiców, choć - co nie zaskakuje - w ligowej tabeli wyraźnie ustępują Barcelonie. Choć w tym sezonie miał problemy z formą, nie przegrał ostatnich pięciu spotkań, głównie dzięki remisom i pojedynczym zwycięstwom, co oznacza, że gospodarze będą chcieli sprawić niespodziankę przed własną publicznością.

FC Barcelona prezentuje się ostatnio bardzo solidnie, regularnie zdobywa punkty i dzięki serii zwycięstw utrzymuje się na czele rozgrywek. Niedawno zanotowała również awans do ćwierćfinału Pucharu Króla.

To Katalończycy uchodzą za faworyta spotkania, a historia bezpośrednich pojedynków częściej przemawia na ich korzyść. W ekipie gości nie ma Raphinhi, który zmaga się z lekkim urazem, co może osłabić siłę ofensywną Barcelony.

Co z Robertem Lewandowskim? Ten niestety rozpoczął mecz na ławce rezerwowych, na niej również Wojciech Szczęsny.