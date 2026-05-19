Sensacyjny transfer! Kumpel Piotra Zielińskiego może zastąpić Roberta Lewandowskiego w Barcelonie

Robert Lewandowski odchodzi, FC Barcelona szuka następcy

Robert Lewandowski po wspaniałych czterech sezonach, w których zdobył 119 bramek dla drużyny, zdecydował się odejść z FC Barcelona. Polak w niedzielę, 17 maja rozegrał ostatni mecz w barwach "Bluagrany" na stadionie Spotify Camp Nou (z Realem Betisem Sevilla). Gdy "Lewy" opuszczał murawę w 84. minucie, kibice zgotowali mu niesamowite owacje. Już po ostatnim gwizdku arbitra Robert Lewandowski ponownie pojawił się na palcu gry, tym razem w towarzystwie żony i córek, a także wokalisty grupy Zakopower Sebastiana Karpiela-Bułecki i jego żony - Pauliny Krupińskiej. W pewnym momencie "Lewy" chwycił za mikrofon i wygłosił wzruszające przemówienie.

Sensacyjne doniesienia o żonie i córkach Roberta Lewandowskiego! Taki problem dotyka tysiące polskich rodzin

Dziękuję, że jesteście tutaj ze mną w tym emocjonującym i trudnym momencie. Gdy przyjechałem do Barcelony, wiedziałem, że ten klub będzie wielki. Wasze uczucie względem mnie było niesamowite. Od pierwszego dnia czułem się tu jak w domu. Nigdy nie zapomnę, jak śpiewaliście moje nazwisko. Chcę podziękować kolegom z drużyny, kolegom i wszystkim, którzy pracują w klubie. Gra dla niego była wielkim zaszczytem. Przeżyliśmy tutaj wielkie momenty w tych czterech latach. Jestem dumny z tego, co zrobiłem i co zrobiliśmy razem

- zaznaczył Robert Lewandowski i dodał, że zawsze będzie "miał Barcelonę w sercu". Pożegnanie pożegnaniem, ale życie toczy się dalej i Barcelona musi znaleźć następcę Polaka. Możliwe, że zostanie nim kumpel Piotra Zielińskiego z Interu Mediolan - Lautaro Martinez.

Galeria: Robert Lewandowski po pożegnalnym meczu na stadionie Barcelony

35

Lautaro Martinez może zastąpić Roberta Lewandowskiego w FC Barcelona

Odejście Roberta Lewandowskiego z Barcelony to dla klubu z jednej strony strata znakomitego zawodnika, a z drugiej - spora oszczędność.

Otwiera to bardzo obiecujące perspektywy dla klubu, dzięki zwolnieniu środków z puli wynagrodzeń po wygaśnięciu jego kontraktu 30 czerwca. W tym sezonie napastnik zarobił blisko 24 mln euro brutto, które FC Barcelona wyeliminuje z puli wynagrodzeń na sezon 2026-2027

- pisał w swoim artykule w "Mundo Deportivo" kataloński dziennikarz Ramon Fuentes. Z najnowszych doniesień wynika, że FC Barcelona może zdecydować się na sensacyjny transfer. Według dziennikarzy z magazynu "TycSports", Barca miała już nawiązać kontakt z otoczeniem Lautaro Martineza, który jest prawdziwą legendą Interu Mediolan. Kumpel Piotra Zielińskiego z "Nerrazurich" w klubie tym rozegrał 375 meczów. Na swoim koncie ma aż 175 goli i 56 asyst.

JAN TOMASZEWSKI GRZMI PO POŻEGNANIU LEWANDOWSKIEGO. „WYSZEDŁ JEGO CHARAKTER”