Dzień po pożegnaniu Lewandowskiego Barcelona już świętuje! Na to czekali wszyscy

Robert Lewandowski odchodzi z Barcelony, a w niedzielę 17 maja pożegnał się z kibicami na Camp Nou.

Kilkanaście godzin po meczu z Betisem kataloński klub ogłosił przedłużenie kontraktu z trenerem Hansim Flickiem!

Niemiecki szkoleniowiec ma pracować w Barcelonie przez kolejne 2 lata, z opcją przedłużenia umowy.

Barcelona świętuje! Dzień po pożegnaniu Lewandowskiego

Kibice Barcelony w ostatni weekend uhonorowali Roberta Lewandowskiego. W sobotę kapitan reprezentacji Polski ogłosił, że po 4 latach odejdzie z klubu, z którym łączy go kontrakt do końca czerwca. W niedzielę "Lewy" po raz ostatni zagrał w barwach Barcy na Camp Nou przeciwko Betisowi (3:1) i pożegnał się z kibicami. Ten emocjonalny wieczór na zawsze zapisał się w historii polskiego sportu. Nie brakowało łez i wzruszeń, ale w piłce i Barcelonie życie toczy się dalej, o czym najlepiej świadczy poniedziałkowe ogłoszenie "Dumy Katalonii".

Prawie nikt nie zwrócił uwagi na to, co Robert Lewandowski zrobił przy zejściu z boiska. Kuriozalna sytuacja!

35

Kilkanaście godzin po chwytającym za serce pożegnaniu Polaka, władze klubu przygotowały dla swoich kibiców znacznie milszą wiadomość. 18 maja 2026 roku oficjalnie ogłoszono przedłużenie kontraktu z Hansim Flickiem, na co liczyli wszyscy sympatycy Barcelony!

FC Barcelona i Hansi Flick osiągnęli porozumienie w sprawie przedłużenia kontraktu, dzięki czemu trener pozostanie w klubie do 30 czerwca 2028 roku, z możliwością przedłużenia o kolejny rok - przekazano w oficjalnym komunikacie.

Wszystko było transmitowane na żywo w klubowych mediach, a radość kibiców błyskawicznie zalała media społecznościowe. Niemiec objął Barcelonę latem 2024 roku i zdobył z nią dwa mistrzostwa Hiszpanii, dwa Superpuchary, a także Puchar Króla 24/25. Jedynym brakującym trofeum pozostaje Liga Mistrzów, nieosiągalna dla "Blaugrany" od 2015 roku.

Banalny QUIZ dla miłośników futbolu i geografii. Dopasuj klub do kraju Pytanie 1 z 20 Bayern Monachium to klub z: Włoch Niemiec Anglii Następne pytanie