Tajemnicza wizyta Leo Messiego w Barcelonie! Odbyła się w wielkiej tajemnicy

Leo Messi w wielkiej tajemnicy pojawił się w stolicy Katalonii Barcelonie

Argentyński piłkarz pojawił się na Camp Nou, które zostało poddane gruntownej renowacji

W sieci pojawiły się materiały z jego obecności na Camp Nou! Messi opublikował wiele wzruszających słów

Leo Messi wrócił na Camp Nou. Wzruszające słowa

Lionel Messi, legenda FC Barcelony, w tajemnicy odwiedził zmodernizowane Camp Nou – stadion, na którym spędził większość kariery i który, jak sam przyznał, wciąż darzy ogromnym sentymentem. Argentyńczyk nie ukrywa, że marzy o powrocie, by po raz ostatni wystąpić w barwach Dumy Katalonii.

„Wczoraj wieczorem wróciłem do miejsca, za którym bardzo tęsknię. Do miejsca, w którym byłem niezmiernie szczęśliwy, gdzie sprawiliście, że poczułem się tysiąc razy jak najszczęśliwszy człowiek na świecie” – napisał Messi na Instagramie, dołączając pięć swoich zdjęć i wideo.

Choć post opublikował w niedzielę, jego wizyta w Barcelonie miała odbyć się już w piątek – w dniu pierwszego otwartego treningu drużyny Hansiego Flicka na odnowionym Camp Nou. Messi pojawił się tam prywatnie, bez zapowiedzi, by zobaczyć efekty modernizacji stadionu, który na czas remontu był zamknięty dla kibiców i zawodników.

„Mam nadzieję, że pewnego dnia będę mógł wrócić, i nie tylko po to, by pożegnać się jako piłkarz, co nigdy nie było mi dane” – dodał 38-letni napastnik, który w sobotę rozegrał mecz w barwach swojego obecnego klubu – Interu Miami przeciwko Nashville (4:0). Strzelił dwa gole, przyczyniając się do awansu drużyny do półfinału Konferencji Wschodniej MLS.

Messi wrócił na Camp Nou po czterech latach

Messi opuścił Barcelonę w sierpniu 2021 roku po ponad dwóch dekadach spędzonych w klubie. Choć deklarował chęć pozostania, klub nie był w stanie utrzymać jego pensji wynoszącej 60 milionów euro rocznie. Po dwóch sezonach w Paris Saint-Germain przeniósł się do amerykańskiego Interu Miami, gdzie występuje od 2023 roku.

Pierwszy oficjalny mecz na zmodernizowanym Camp Nou Barcelona planuje rozegrać 22 listopada. Remont legendarnej areny trwał od czerwca 2023 roku, a jego zakończenie ma symbolicznie otworzyć nowy rozdział w historii klubu – być może również z udziałem jego największej ikony.