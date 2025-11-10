Media: Lewandowski poleciał do USA zamiast na zgrupowanie! Sensacyjny ruch napastnika

Lewandowski spóźni się na zgrupowanie? Poleciał do USA zamiast do Warszawy

Robert Lewandowski na poprzednim zgrupowaniu reprezentacji Polski doznał urazu, który wykluczył go na parę tygodni z gry. Na szczęście nasz napastnik błyskawicznie wrócił do zdrowia i nie tylko zdołał wyleczyć się na kolejne zgrupowanie – te były szczególnie krótkim okresem od siebie oddzielone – ale załapał się jeszcze na trzy spotkania w klubie. Szczególnie ważne było to ostatnie, z Celtą Vigo. Niespodziewanie Real Madryt zremisował z Rayo Vallecano, więc mecz z Celtą urósł znacznie na znaczeniu dla Barcy, bowiem dostała szansę odrobić dwa punkty do lidera. Z kolei dla Lewandowskiego był o tyle ważny, że było to pierwsze spotkanie polskiego napastnika od pierwszej minuty od momentu kontuzji.

Hansi Flick zaufał polskiemu napastnikowi w spotkaniu na Balaidos, a ten odpłacił mu się... hat-trickiem! Polak trafił w 10. minucie z rzutu karnego, w 37. minucie z kilku metrów uderzeniem z powietrza nogą wykończył świetne dośrodkowanie Rashforda, a w 73. pięknym strzałem głową ustalił wynik meczu, tym razem po centrze Anglika z rzutu rożnego. Polscy kibice mają więc powody do radości – najlepszy polski piłkarz przyjeżdża na zgrupowanie będąc w wysokiej formie! Problem jednak w tym, że gdy inni kadrowicze kierują się do Polski, tak Lewandowski – zdaniem „Przeglądu Sportowego Onet” – poleciał... do USA!

Anna Lewandowska udostępniła na swoim profilu zdjęcie z mężem – Wczoraj hat-trick, dzisiaj Big Apple – podpisała zdjęcie. „Big Apple” to jedna z nazw, którą określa się Nowy Jork! Do tego wspomniany już portal ujawnia drobne szczegóły tej podróży, powołując się na swoje informacje. – (…) to już sugeruje daleką podróż Lewandowskich za ocean, gdzie, jak słyszymy, weźmie udział w "okołoświątecznej ceremonii", zamiast przyjazdu terminowo na zgrupowanie – czytamy w „Przeglądzie Sportowym Onet”. Portal nie otrzymał od PZPN odpowiedzi w tej sprawie, ale podobno Lewandowski już we wtorek ma być obecny na konferencji prasowej w Polsce!

