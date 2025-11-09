Alarm w reprezentacji Polski. Kontuzja Łukasza Skorupskiego, pierwsze informacje

Uraz Skorupskiego, czy poważny?

Dla selekcjonera polskiej kadry to fatalna wiadomość – Skorupski jest jego pierwszym wyborem między słupkami od momentu, gdy pozycję tę zwolnił po zakończeniu kariery reprezentacyjnej Wojciech Szczęsny. 34-letni golkiper znalazł się na liście powołanych na listopadowe mecze eliminacji mistrzostw świata z Holandią i Maltą, jednak teraz jego udział w zgrupowaniu stanął pod dużym znakiem zapytania.

Zawodnik Bologny od kilku lat cieszy się mocną pozycją zarówno w klubie, jak i w kadrze narodowej, dlatego jego kontuzja to duży cios dla sztabu szkoleniowego. Na razie nie wiadomo, jak poważny jest uraz – kolejne informacje o stanie zdrowia Polaka mają pojawić się w najbliższym czasie.

Pierwszy trening reprezentacji Polski

Zgrupowanie reprezentacji Polski przed meczami el. MŚ 2026 z Holandią (piątek 14 listopada) i Maltą (poniedziałek 17 listopada) rusza już w poniedziałek. We wtorek ma obyć się pierwszy trening. Będą to zajęcia w grupach, zapewne mające na celu wyrównanie sił powołanych. Nie każdy kadrowicz zagrał w ten weekend sporo minut w klubie, jak chociażby pechowy niedzielnego popołudnia Łukasz Skorupski...

Jan Urban na to zgrupowanie powołał czterech bramkarzy, właśnie Skorupskiego oraz Bartłomieja Drągowskiego (Panathinaikos), Kamila Grabarę (VfL Wolfsburg) i Kacpra Tobiasza (Legia).

