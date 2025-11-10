Reprezentacja Polski ma wielki problem! Lider obrony kontuzjowany, nie zagra z Holandią i Maltą

Jan Bednarek kontuzjowany! Selekcjoner ma problem przed meczami z Holandią i Maltą

Reprezentacja Polski przygotowuje się do dwóch ostatnich spotkań w eliminacjach mistrzostw świata 2026, które zostaną rozegrane w USA, Meksyku i Kanadzie. Obecnie Polska zajmuje drugie miejsce w tabeli dające prawo do gry w barażach o mundial – teoretycznie ma szanse zająć jeszcze pierwsze miejsca, a także... spaść na trzecie, lecz oba scenariusze są raczej mało prawdopodobne. Wiele wyjaśni się już 14 listopada, gdy Polacy zagrają przeciwko Holandii w Warszawie, a eliminacje Polacy zakończą 17 listopada wyjazdowym meczem z Maltą. Niestety, przed samym zgrupowaniem do sztabu kadry napłynęło kilka bardzo złych wieści.

Alarm w reprezentacji Polski. Kontuzja Łukasza Skorupskiego, pierwsze informacje

Już wcześniej do Jana Urbana dotarły wieści o urazach Karola Świderskiego i podstawowego bramkarza reprezentacji, Łukasza Skorupskiego. Niestety, tuż przed samym zgrupowaniem doszły informacje o kolejnym osłabieniu formacji defensywnej – w 19. minucie meczu między FC Porto a Famalicaco boisko z urazem opuścił Jan Bednarek. Świetnie spisujący się w tym sezonie defensor z powodu kontuzji nie otrzymał zgody od klubu na wyjazd na zgrupowanie reprezentacji. Wiele wskazuje jednak na to, że nie będzie to bardzo długa przerwa.

Jan Tomaszewski wściekły po powołaniach Urbana. „Popełnia błąd!"

Gdyby uraz był poważniejszy, to o wyjeździe na kadrę nie byłoby mowy z przyczyn oczywistych. Porto spodziewa się jednak, że Bednarek może niedługo wrócić do sprawności i obawia się, że na kadrze mogłoby dojść do pogłębienia urazu. Dlatego też obrońca zostaje w klubie, aby w pełni dojść do sprawności. – Lekarz jest bardzo pozytywnie nastawiony. Po meczu z Utrechtem Bednarek odczuwał pewien ból. Przez ostatnie dwa dni czuł się dobrze, sobotni trening był dobry, ale w niedzielę na boisku było inaczej. Teraz musi zostać z nami, porządnie odpocząć, a później zobaczymy – przekazał trener Francesco Farioli w rozmowie ze Sport TV.

