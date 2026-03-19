Wojciech Szczęsny pogra dłużej? Joan Garcia przebadany, już wszystko jasne!

Michał Chojecki
2026-03-19 12:37

FC Barcelona zdemolowała w środowy wieczór Newcastle United 7:2, ale radość z awansu do ćwierćfinału Ligi Mistrzów popsuły mocno problemy zdrowotne bramkarza Joana Garcii. Hiszpan nie dokończył spotkania z powodu urazu łydki i zmienił go Wojciech Szczęsny. Czy Polak wskoczy na dłużej do bramki Barcelony? Klub wydał właśnie komunikat medyczny po badaniach Garcii.

Wojciech Szczęsny

Autor: EPA/ PAP
Wygląda na to, że Wojciech Szczęsny znów wróci na ławkę rezerwowych Barcelony. Pierwszy bramkarz Barcy Joan Garcia w końcówce meczu z Newcastle United opuścił boisko, skarżąc się na ból łydki i między słupkami stanął Polak, który wrócił do gry po raz pierwszy od 9 listopada zeszłego roku i ligowego meczu z Celtą Vigo. Dokładne badania, jakie przeszedł Joan García, wykluczyły jednak kontuzję. Okazało się, że młody Hiszpan odczuł jedynie mocny skurcz. Wystraszył się, że to coś poważnego i poprosił o zmianę, bo kataloński zespół prowadził już wtedy bardzo wysoko. Będzie gotowy do gry już w najbliższym ligowym meczu z Rayo Vallecano. 

Badania medyczne przeprowadzone dziś rano u Joana Garcíi wykluczyły jakiekolwiek kontuzje. Piłkarz będzie do dyspozycji Hansiego Flicka w następnym meczu - czytamy w oficjalnym komunikacie klubu.

WOJCIECH SZCZĘSNY