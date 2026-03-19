Wojciech Szczęsny pogra dłużej? Joan Garcia przebadany, już wszystko jasne!

W meczu Ligi Mistrzów FC Barcelona pokonała Newcastle United 7:2, jednak bramkarz Joan Garcia doznał kontuzji.

Wojciech Szczęsny zastąpił kontuzjowanego Garcię, budząc nadzieje na dłuższe występy.

Badania medyczne wykazały, że Joan Garcia jest zdrowy i gotowy do gry.

Czy to oznacza powrót Szczęsnego na ławkę rezerwowych?

Wygląda na to, że Wojciech Szczęsny znów wróci na ławkę rezerwowych Barcelony. Pierwszy bramkarz Barcy Joan Garcia w końcówce meczu z Newcastle United opuścił boisko, skarżąc się na ból łydki i między słupkami stanął Polak, który wrócił do gry po raz pierwszy od 9 listopada zeszłego roku i ligowego meczu z Celtą Vigo. Dokładne badania, jakie przeszedł Joan García, wykluczyły jednak kontuzję. Okazało się, że młody Hiszpan odczuł jedynie mocny skurcz. Wystraszył się, że to coś poważnego i poprosił o zmianę, bo kataloński zespół prowadził już wtedy bardzo wysoko. Będzie gotowy do gry już w najbliższym ligowym meczu z Rayo Vallecano.

Badania medyczne przeprowadzone dziś rano u Joana Garcíi wykluczyły jakiekolwiek kontuzje. Piłkarz będzie do dyspozycji Hansiego Flicka w następnym meczu - czytamy w oficjalnym komunikacie klubu.

𝐂𝐎𝐌𝐔𝐍𝐈𝐂𝐀𝐃𝐎 𝐌𝐄́𝐃𝐈𝐂𝐎Las pruebas médicas realizadas esta mañana a 𝐉𝐨𝐚𝐧 𝐆𝐚𝐫𝐜𝐢𝐚 han descartado cualquier lesión. El jugador estará disponible para Hansi Flick para el próximo partido. pic.twitter.com/6EhJ2kUW9w— FC Barcelona (@FCBarcelona_es) March 19, 2026