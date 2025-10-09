Wojciech Szczęsny ujawnił to o Robercie Lewandowskim! Jest o tym przekonany

Robert Lewandowski od początku sezonu 2025/2026 nie ma najlepszego okresu w swojej karierze. Polak rzadko otrzymuje szansę od Hansiego Flicka w pierwszej jedenastce, a jego kontrakt z Dumą Katalonii kończy się w czerwcu 2026 roku. Pojawia się wiele głosów, że to będzie ostatni sezon 37-latka w barwach Barcelony. Wojciech Szczęsny w wywiadzie z "Mundo Deportivo" przekazał swoje spostrzeżenie w temacie napastnika.

To ciężki okres dla Roberta Lewandowskiego. Polak tuż na początku sezonu musiał się zmagać z kontuzją. Po powrocie do zdrowia wydawało się, że kwestią czasu będzie powrót 37-latka do wyjściowego składu co mecz. Niestety innego zdania jest Hansi Flick, który coraz rzadziej stawia na "Lewego", co idealnie przedstawiają liczby Polaka we wszystkich meczach.

Barcelona tuż przed przerwą reprezentacyjną musiała przełknąć gorycz porażki w starciu z Sevillą. Mimo, że wynik był cały czas sprawą otwartą i "Blaugrana" miała okazję doprowadzić do wyrównania to Lewandowski, który podszedł do jedenastki spudłował, a gospodarze przypieczętowali zwycięstwo w doliczonym czasie gry dokładając kolejne dwa trafienia.

Wojciech Szczęsny wierzy w Roberta Lewandowskiego. "Jest ważnym zawodnikiem i wciąż będzie strzelać"

Wojciech Szczęsny w rozmowie z "Mundo Deportivo" wypowiedział się na temat słabszej dyspozycji Lewandowskiego, a także jest przekonany o tym, że kapitan reprezentacji Polski pokaże się jeszcze na co go stać.

Nigdy nie wiadomo, kiedy nadejdzie moment spadku formy, kiedy przestanie się grać na najwyższym poziomie. Dużo zależy od tego, jak Robert będzie czuć się fizycznie i psychicznie, ale nie mam wątpliwości, że jest ważnym zawodnikiem i wciąż będzie strzelaćpowiedział bramkarz.

Nie sądzę, że przeszkadza mu bycie rezerwowym. Ma 37 lat, ma swoje ograniczenia, jego przygotowania się opóźniły z powodu kontuzji, już nie może grać po 90 minut w każdym meczu. Jednak, jak już wspominałem, ludzie wielokrotnie wątpili w Roberta, a on zawsze pokazywał, że się mylili. Jego obsesją jest strzelanie bramek, zrobi wszystko, by pomóc drużynie. Jestem pewien, że strzeli jeszcze dużo goli i że to będzie jego bardzo dobry sezonprzekonywał Szczęsny.

