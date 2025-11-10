Wojciech Szczęsny zrobił to Robertowi Lewandowskiemu po hattricku. Hit! [WIDEO]

FC Barcelona pokonała 4:2 Celtę Vigo w kolejnej kolejce hiszpańskiej ekstraklasy

Kluczowym piłkarzem na boisku był Robert Lewandowski, który skompletował hattricka

Celta Vigo – FC Barcelona: Hattrick Roberta Lewandowskiego

Robert Lewandowski wrócił do formy, a jego hat-trick zapewnił Barcelonie zwycięstwo w ligowym meczu z Celtą Vigo. Hiszpańskie media podkreślają, że polski napastnik znów przypomina siebie z najlepszych lat i wywiera presję na prowadzący w tabeli Real Madryt. W ostatnich tygodniach Polak częściej zaczynał spotkania na ławce rezerwowych. Tym razem wyszedł w pierwszym składzie i rozegrał pełne 90 minut. Barcelona wygrała w Vigo 4:2. „Lewandowski wrócił do formy i dał Barcelonie kluczowe zwycięstwo w Vigo” – napisał Mundo Deportivo na okładce poniedziałkowego wydania.

Z kolei gazeta Sport umieściła na pierwszej stronie zdjęcie świętującego Polaka z tytułem: „Presja na Real Madryt”. Redakcja przyznała mu najwyższą notę spośród zawodników „Blaugrany” – 9 w 10-stopniowej skali. „Wymarzony powrót do wyjściowego składu. Lewandowski dał jasno do zrozumienia Hansiemu Flickowi, że niezależnie od wieku czy wątpliwości dotyczących jego formy, zawsze odpowiada na boisku. Wystarczy mu bardzo niewiele, by zrobić różnicę” – oceniono w komentarzu.

Dzięki trzem bramkom kapitan reprezentacji Polski awansował w klasyfikacji strzelców La Ligi na trzecie miejsce z dorobkiem siedmiu goli – tyle samo ma Julian Alvarez z Atletico Madryt. Prowadzi Kylian Mbappe z Realu Madryt (13 trafień).

Tak Szczęsny zażartował z Lewandowskiego po meczu

Wojciech Szczęsny wpuścił dwie bramki w meczu z Celtą Vigo. Polski bramkarz miał jednak dobry humor. Zwycięstwo, a do tego trzy gole Lewandowskiego sprawiły, że „Duma Katalonii” wyjechała na zgrupowania reprezentacji w bardzo dobrych humorach.

Po wygranym spotkaniu Szczęsny lał wodą ze swojej butelki na Lewandowskiego, który na początku nie wiedział, co się dzieje. Kibice szeroko się uśmiechnęli widząc tą sytuację, która rozbawiła też samych piłkarzy. Wideo z całego zajścia pojawiło się w sieci.