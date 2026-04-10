Brat publicznie, od serca pożegnał Jacka Magierę. Tomasz Lis zareagował. Trzy wymowne słowa i grafika!

Jacek Magiera, drugi trener reprezentacji Polski, zmarł w piątek, 10 kwietnia, w wieku 49 lat.

Zasłabł podczas biegania w parku we Wrocławiu; pomimo udzielonej pomocy medycznej, nie udało się go uratować.

Brat zmarłego, Marek Magiera, opublikował wzruszające pożegnanie, na które zareagował Tomasz Lis, wyrażając kondolencje.

Magiera był szanowany w środowisku piłkarskim, co podkreślił Krzysztof Stanowski, nazywając go "człowiekiem bez hejterów".

Jacek Magiera nie żyje. Do wielu osób cały czas to nie dociera... Przecież jeszcze w końcówce marca był z reprezentacją Polski na zgrupowaniu przed barażami o mundial. Potem siedział obok Jana Urbana na ławce trenerskiej w meczach z Albanią w Warszawie i ze Szwecją w Sztokholmie. O tym, że Jacek Magiera nie żyje, poinformował PZPN w specjalnym komunikacie. Z doniesień Radia Wrocław wynika, że szkoleniowiec zasłabł podczas biegania w parku. Potem trafił do szpitala, ale niestety nie udało się go uratować. W sieci pojawiło się mnóstwo wpisów żegnających Jacka Magierę. Nas bardzo poruszyło to, co napisał Krzysztof Stanowski. - Jacek Magiera osiągnął coś, co w dzisiejszych czasach jest w zasadzie już niemożliwe - w erze social mediów, dodatkowo w branży piłkarskiej, która generuje niezdrowe emocje - pozostał człowiekiem bez hejterów - napisał dziennikarza. Z kolei od serca, bardzo osobiste publiczne pożegnanie Jacka Magiery zamieścił na portalu X jego brat. Na jego słowa zareagował Tomasz Lis, który jest pasjonatem piłki nożnej.

Galeria: Jacek Magiera nie żyje. Tak go żegnają

55

Marek Magiera, który też jest związany ze sportem (komentuje siatkówkę w Polsacie) chyba ciągle nie może uwierzyć w to, co się stało. - Cały czas mam nadzieję, że za chwilę zadzwoni mi budzik i wszystko będzie jak dotąd... Trudno w to wszystko uwierzyć. Dziękuję wszystkim za niezliczone wyrazy wsparcia - napisał brat zmarłego trenera. Do wpisu dodał zdjęcie, na którym widać go przytulającego się do Jacka Magiery. -Chcę, żeby to zdjęcie zrobione w wyjątkowym dla nas miejscu i bardzo ważnym dla nas momencie. zostało w kolorach - podkreślił. Post Marka Magiery spotkał się z szerokim odzewem. Odniósł się do niego m.in. Tomasz Lis, który napisał tylko trzy, ale za to jakże wymowne słowa, do których dołączył grafikę przedstawiającą pęknięte serce.

Robert Lewandowski reaguje na śmierć Jacka Magiery. Te słowa rozdzierają serce

Serdeczne wyrazy współczucia

- czytamy we wpisie byłego gwiazdora "Faktów" TVN.

Nie żyje Jacek Magiera. Poruszający wpis prezydenta Karola Nawrockiego

Jacek Magiera ostatnio pełnił funkcję asystenta selekcjonera reprezentacji Polski. Wcześniej był piłkarzem i pierwszym trenerem, m.in. w Legii Warszawa, z którą zdobył mistrzostwo Polski i zremisował w Lidze Mistrzów z Realem Madryt, i Śląska Wrocław, z którym wywalczył wicemistrzostwo kraju.

Cały czas mam nadzieję, że za chwilę zadzwoni mi budzik i wszystko będzie jak dotąd...Trudno w to wszystko uwierzyć.Dziękuję wszystkim za niezliczone wyrazy wsparcia.Chcę żeby to zdjęcie ztobione w wyjątkowym dla nas miejscu i bardzo ważnym dla nas momencie zostało w kolorach. pic.twitter.com/Bh4AAfZ7tN— Marek Magiera (@MagieraMarek) April 10, 2026