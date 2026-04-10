Robert Lewandowski reaguje na śmierć Jacka Magiery. Te słowa rozdzierają serce

Jacek Magiera zmarł nagle w piątek. Były piłkarz a obecnie ceniony trener miał 49 lat. Informacja o jego śmierci pojawiła się na oficjalnej stronie PZPN. Jak podało Radio Wrocław, trener zasłabł podczas treningu biegowego. Został przewieziony do Wojskowego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu. Jego życia nie udało się uratować.

Na wstrząsającą informację o śmierci Jacka Magiery zareagował Robert Lewandowski. Kapitan reprezentacji Polski zamieścił pożegnalny post w mediach społecznościowych ze zdjęciem, na którym wspólnie spaceruje ze szkoleniowcem w czasie zgrupowania kadry.

Trenerze, nie tak miało być…Wyrazy współczucia dla rodziny i najbliższych. pic.twitter.com/k3tUp4jFbH— Robert Lewandowski (@lewy_official) April 10, 2026

Jacek Magiera urodził się 1 stycznia 1977 roku w Częstochowie. Był wychowankiem Rakowa Częstochowa, gdzie zaczynał seniorską karierę. Jako piłkarz grał przede wszystkim w Legii Warszawa (lata 1997–2006), z którą zdobył mistrzostwo Polski (2002, 2006), Puchar Polski i Superpuchar. Występował też w Widzewie Łódź i Cracovii. W młodszych reprezentacjach Polski odniósł sukcesy – m.in. mistrzostwo Europy U-16 w 1993 roku i 4. miejsce na MŚ U-17. Karierę zawodniczą zakończył w 2006/2007.

Po zakończeniu piłkarskiej kariery szybko wszedł w rolę trenera. Był asystentem w Legii, prowadził jej rezerwę, a później samodzielnie Legię (zdobył z nią mistrzostwo w 2017 roku, choć później został zwolniony). Pracował też w Zagłębiu Sosnowiec, reprezentacji Polski U-20 (awans do 1/8 finału MŚ U-20 w 2019) oraz U-19. Najdłużej i najbardziej owocnie związany był ze Śląskiem Wrocław – w sezonach 2021–2022 i od 2023 osiągnął z nim wicemistrzostwo Polski w 2023/2024. Zwolniony z WKS w listopadzie 2024 po słabszym starcie sezonu.

Od marca 2018 roku Jacek Magiera prowadził reprezentację Polski do lat 20, przygotowującą się do mistrzostw świata. Zanotował w nim awans do 1/8 finału turnieju. Po zakończeniu rywalizacji w młodzieżowym mundialu został szkoleniowcem kadry narodowej U-19. Do futbolu klubowego powrócił w 2021 roku, przejmując stery w Śląsku Wrocław. Z klubem tym w sezonie 2023/2024 wywalczył wicemistrzostwo kraju.

Od lipca 2025 roku pełnił funkcję asystenta selekcjonera reprezentacji Polski (przy Janie Urbanie). Wielu kibiców i ekspertów widziało w nim potencjalnego przyszłego selekcjonera kadry.

