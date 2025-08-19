Losowanie Pucharu Polski: Znamy pary 1. rundy! Arcyciekawe zestawienia. Sprawdź, z kim zagra twój klub

Wyniki losowania 1. rundy Pucharu Polski:
- Siarka Tarnobrzeg - Hutnik Kraków
- Miedź Legnica - Pogoń Siedlce
- Avia Świdnik - Ruch Chorzów
- Flota Świnoujście - GKS Jastrzębie
- Gryf Słupsk - Polonia Warszawa
- Stal Rzeszów - Korona Kielce
- Śląsk Wrocław - Lechia Tomaszów Mazowiecki
- ŁKS Łomża - Odra Opole
- Legia II Warszawa - Górnik Zabrze
- Małapanew Ozimek - Znicz Pruszków
- Górnik Łęczna - Cracovia
- Korona II Kielce - Piast Gliwice
- Polonia Środa Wielkopolska - Olimpia Grudziądz
- Odra Bytom Odrzański - Wisła Kraków
- Pogoń Grodzisk Mazowiecki - Lechia Gdańsk
- Pogoń Szczecin z wolnym losem za Kotwicę Kołobrzeg
- Miedź II Legnica - Świt Szczecin
- Arka Gdynia - Motor Lublin
- LKS II Goczałkowice Zdrój - Stal Stalowa Wola
- GKS Wikielec - Podbeskidzie Bielsko-Biała
- Radomiak Radom - Zagłębie Lubin
- Zawisza Bydgoszcz - GKS Tychy
- Bruk-Bet Termalica Nieciecza - Widzew Łódź
- Beskid Andrychów - Chojniczanka Chojnice
- Warta Poznań - Polonia Bytom
- GKS Katowice - Wisła Płock
- ŁKS Łódź - Chrobry Głogów
- Stal Mielec - Puszcza Niepołomice
Losowanie 1. rundy Pucharu Polski - 19.08.2025
Witamy w relacji na żywo z losowania 1. rundy Pucharu Polski 2025/2026! Początek o godzinie 12:00.
12:00
Zaczynamy ceremonię losowania 1. rundy STS Pucharu Polski!
Gośćmi Kacpra Tomczyka w studiu są: sekretarz PZPN, Łukasz Wachowski, i Jakub Wawrzyniak.
Przypomnijmy, że w losowaniu weźmie udział także Kotwica Kołobrzeg, jednak nie zagra w rozgrywkach. Jej rywal bez gry awansuje do kolejnej rundy.
W dzisiejszym losowaniu bierze udział 56 drużyn. Gospodarzem meczu będzie drużyna z niższego szczebla rozgrywek - w przypadku rywalizacji na tym samym szczeblu, pierwsza wylosowana.
Klubem z najniższej ligi w 1. rundzie PP jest LKS II Goczałkowice Zdrój z 5. ligi.
12:06
Zaczynamy losowanie!
Pierwsza wylosowana drużyna to Hutnik Kraków.
Hutnik zagra z Siarką Tarnobrzeg, więc gospodarzem będzie druga wylosowana drużyna - z 4. ligi.
I już w drugiej parze starcie pierwszoligowców: Miedź Legnica - Pogoń Siedlce!
Avia Świdnik kontra Ruch Chorzów.
Kolejna para to Flota Świnoujście - GKS Jastrzębie.
Gryf Słupsk z 4. ligi zmierzy się z Polonią Warszawa!
Stal Rzeszów trafiła na pierwszego wylosowanego dziś ekstraklasowicza - Koronę Kielce!
Śląsk Wrocław zagra na wyjeździe z Lechią Tomaszów Mazowiecki.
Krótka przerwa po pierwszych siedmiu parach.
Poznamy jeszcze 21 par.
Wznawiamy losowanie - ŁKS Łomża zagra z Odrą Opole.
Druga drużyna Legii Warszawa wpadła na Górnika Zabrze!
Znicz Pruszków kontra Małapanew Ozimek z 4. ligi. Mecz oczywiście w Ozimku.
Cracovia zagra w 1. rundzie PP z Górnikiem Łęczna!
Korona Kielce poznała już rywala, a teraz jej rezerwy z 3. ligi wpadły na Piasta Gliwice!
Polonia Środa Wielkopolska kontra Olimpia Grudziądz.
Odra Bytom Odrzański z 4. ligi - absolutny debiutant PP - wpadła na Wisłę Kraków.
12:20
Jesteśmy na półmetku losowania, więc czas na krótką przerwę.
Co ciekawe, w kadrze Odry Bytom Odrzański jest były zawodnik Wisły Kraków - Krzysztof Drzazga. Połączył się on ze studiem TVP skomentować krótko wynik tego losowania.
12:25
Wznawiamy losowanie, poznamy jeszcze 14 par.
I od razu mocny los - Lechia Gdańsk. Wpadła na Pogoń Grodzisk Mazowiecki z 1. ligi, więc zagra na wyjeździe.
Wylosowano Kotwicę Kołobrzeg, kto będzie miał wolny los?
Pogoń Szczecin jest już pewna awansu do kolejnej rundy!
Świt Szczecin kontra rezerwy Miedzi Legnica, mecz odbędzie się zatem na Dolnym Śląsku.
Mamy starcie ekstraklasowiczów! Arka Gdynia kontra Motor Lublin.
Najniżej rozstawiony w 1. rundzie LKS II Goczałkowice Zdrój zmierzy się ze Stalą Stalowa Wola.
GKS Wikielec zagra z Podbeskidziem Bielsko-Biała.
I druga para z Ekstraklasy - Radomiak Radom kontra Zagłębie Lubin!
12:35
Do końca losowania już tylko 7 par, a możliwe są kolejne starcia ekstraklasowiczów.
I zaczynamy ostatnią część losowania!
Zawisza Bydgoszcz kontra GKS Tychy.
I już trzecia para ekstraklasowiczów w 1. rundzie PP! Bruk-Bet Termalica Nieciecza zagra z Widzewem Łódź.
Beskid Andrychów z 4. ligi będzie gospodarzem meczu z Chojniczanką Chojnice.
Polonia Bytom zagra na wyjeździe z Wartą Poznań.
3 ostatnie pary, a zostały drużyny już tylko z Ekstraklasy i 1. ligi.
Czwarta ekstraklasowa para! GKS Katowice - Wisła Płock.
ŁKS Łódź trafił na Chrobrego Głogów.
Ostatnia para ma znaczenie w losowaniu ze względu na lokalizację meczu - Stal Mielec zagra u siebie z Puszczą Niepołomice w meczu dwóch spadkowiczów z Ekstraklasy.
12:45
I to by było na tyle! Przypomnijmy, że pucharowicze - Lech Poznań, Legia Warszawa, Raków Częstochowa i Jagiellonia Białystok - mieli w tej rundzie wolny los. Pogoń Szczecin awansowała dalej z "wolnym losem" za Kotwicę Kołobrzeg, a mecze 1. rundy odbędą się w dniach 23-25 września.
Dziękujemy wszystkim za śledzenie relacji na żywo z losowania PP. Zapraszamy na kolejne wydarzenia live na Supersport.se.pl!
Losowanie 1. rundy Pucharu Polski oficjalnie rozpoczyna nową edycję tych rozgrywek. W poprzedniej najlepsza okazała się Legia Warszawa, która po świetnym finale pokonała na stadionie PGE Narodowym Pogoń Szczecin 4:3. Stołeczna drużyna dzięki tej wygranej reprezentuje Polskę w europejskich pucharach i obok Lecha Poznań, Rakowa Częstochowa oraz Jagiellonii Białystok rozpocznie rywalizację w nowej edycji PP od 1/16 finału. Reszta drużyn weźmie udział już w 1. rundzie.
