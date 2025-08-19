Losowanie Pucharu Polski: Znamy pary 1. rundy! Arcyciekawe zestawienia. Sprawdź, z kim zagra twój klub

Oficjalnie rusza Puchar Polski 2025/2026! Już dzisiaj (19 sierpnia) odbyło się losowanie par 1. rundy, w którym poznaliśmy 28 par. Za te najciekawsze należy uznać aż cztery starcia ekstraklasowiczów już na tym etapie! Interesująco będzie też w starciu rezerw Legii Warszawa z Górnikiem Zabrze, a najniżej rozstawiony grający w 5. lidze LKS II Goczałkowice Zdrój wpadł na Stal Stalową Wola. Poniżej dowiesz się, z kim zagra twój klub w 1. rundzie PP.

i Autor: Łukasz Grochala/ Cyfrasport Losowanie Pucharu Polski: Relacja na żywo. Sprawdź, z kim zagra twój klub w 1. rundzie! Wyniki losowania 19.08.2025