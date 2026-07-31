Ukrainiec kpił z Polaków i Wołynia. Teraz został uniewinniony! "Jestem wdzięczny"

Skrócono czteroletnie zawieszenie ukraińskiego piłkarza Mychajło Mudryka za doping.

Piłkarz Chelsea nie grał od listopada 2024 roku.

„To był najtrudniejszy okres w mojej karierze” - przekazał w mediach społecznościowych.

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Angielska Football Association zawiesiła Mudryka na cztery lata po wykryciu w jego organizmie zabronionego meldonium. W kwietniu odwołał się do Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu w Lozannie. Tymczasowe zmiany w procedurach WADA oznaczały, że gdyby został przebadany teraz i uzyskał taki sam wynik, to zarzuty dotyczące dopingu nie zostałyby postawione.

Oznacza to, że gdyby próbka pana Mudryka została pobrana dzisiaj, stężenie meldonium nie zostałoby zgłoszone i nie doszłoby do naruszenia przepisów antydopingowych. W związku z tym i innymi okolicznościami sprawy, FA i pan Mudryk – za zgodą WADA – rozstrzygnęli postępowanie odwoławcze. Może wrócić do rywalizacji ze skutkiem natychmiastowym – wyjaśniono w oświadczeniu FA.

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„Po długiej walce czteroletni zakaz, który na mnie nałożono, został uchylony i mogę wznowić karierę ze skutkiem natychmiastowym. Jestem wdzięczny, że ten proces dobiegł końca i dostałem pozwolenie na powrót do piłki nożnej. Teraz mogę patrzeć w przyszłość. To był najtrudniejszy okres w mojej karierze. Nigdy świadomie nie zażywałem żadnych zakazanych substancji. Moje zaangażowanie w uczciwą rywalizację oraz reprezentowanie mojego klubu i kraju zawsze było dla mnie ważne” - napisał Mudryk na Instagramie.

„Dziękuję mojej rodzinie i przyjaciołom za wsparcie i wiarę przez cały ten czas. Chciałbym również wyrazić głęboką wdzięczność wszystkim w Chelsea, moim kolegom z drużyny i kibicom, którzy byli ze mną. Dziękuję mojemu zespołowi prawnemu i innym osobom, które pomagały mi w mojej sprawie, za ich niestrudzoną pracę. Teraz skupiam się na powrocie do piłki nożnej, ciężkiej pracy każdego dnia i pozytywnym wkładzie w grę na boisku. Dziękuję wszystkim, którzy we mnie wierzyli. Z niecierpliwością czekam na kolejny rozdział w mojej karierze” - dodał.

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W trakcie postępowania Mudryk podpadł polskim kibicom, gdy w lutym tego roku podczas gry w Counter-Strike 2... obrażał polskich graczy, otwarcie kpiąc z tragicznych wydarzeń na Wołyniu oraz z września 1939 roku. Jego skandaliczne komentarze błyskawicznie obiegły internet i wywołały oburzenie.