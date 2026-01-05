Co za weekend liderów naszej kadry! Lewandowski, Zieliński, Bednarek i Zalewski pokazali moc

Polscy piłkarze zaimponowali w miniony weekend, a ich występy wzbudziły zachwyt kibiców.

Robert Lewandowski, Piotr Zieliński i Przemysław Frankowski strzelili gole, a Nicola Zalewski zaliczył asystę.

Jakie są szczegóły ich występów?

Sprawdź, jak polscy reprezentanci przyczynili się do sukcesów swoich drużyn!

Robert Lewandowski i Piotr Zieliński strzelili gole w weekend

Robert Lewandowski, Piotr Zieliński i Przemysław Frankowski strzelili gole dla swoich drużyn (odpowiednio: FC Barcelona, Inter Mediolan i Stade Rennais) podczas meczów ligowych rozegranych w miniony weekend. Asystę z kolei zanotował Nicola Zalewski z Atalanty Bergamo. Jak zwykle też dobry mecz rozegrał polski duet obrońców FC Porto Jan Bednarek - Jakub Kiwior. Największe zainteresowanie wzbudził występ "Lewego". W końcu jego Barca grała derbowy mecz z Espanyolem. Bohaterem "Bluagrany" był bramkarz Joan Garcia. Ostatecznie FC Barcelona pokonała rywali 2:0. Wynik otworzył Robert Lewandowski, a potem do siatki - po kapitalnym uderzeniu - trafił Dani Olmo. Nie zawiódł też rozkręcający się z meczu na mecz Piotr Zieliński, którym zachwycają się włoskie media. "Zielu" strzelił gola dla "Nerazzurrich", a Inter pokonał Bolognę 3:1.

Nicola Zalewski a asystą, Przemysław Frankowski z golem, a Jan Bednarek i Jakub Kiwior jak zawsze solidni

To nie koniec dobrych wiadomości o Polakach na zagranicznych boiskach. W hicie Seria A Atalanta Bergamo - AS Roma asystę przy jedynym golu zaliczył Nicola Zalewski. Po dośrodkowaniu Polaka z rzutu rożnego piłkę do siatki skierował Giorgio Scalvini. Cieszy też pierwszy gol Przemysława Frankowskiego dla francuskiego Stade Rennais. Pomocnik niczym rasowy napastnik wykorzystał dośrodkowanie w pole karne i głową wpakował piłkę do bramki. Drużyna Polaka pokonała Lille 2:0. Trzeba też odnotować to, że znów solidne spotkanie rozegrała para polskich środkowych obrońców FC Porto. Jan Bednarek i Jakub Kiwior przyzwyczaili już nas do tego, że poniżej pewnego poziomu nie schodzą. Tak też było w spotkaniu z CD Santa Clara, które Porto wygrało 1:0 i umocniło się na prowadzeniu w tabeli. Nad drugim w tabeli Sportingiem Lizbona drużyna Polaków ma aż 7 punków przewagi.

