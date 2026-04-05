Ebi Smolarek czarował w erze przed Lewandowskim. Nigdy nie zgadniecie, co teraz robi. "To nasza misja"

Euzebiusz Smolarek, były napastnik reprezentacji Polski, w latach 2005-2007 trzykrotnie wybrany "Piłkarzem Roku" przez tygodnik "Piłka Nożna".

Wystąpił w 47 meczach reprezentacji, strzelając 19 bramek, w tym dwie Portugalii w eliminacjach do Euro 2008.

Od 2019 roku Ebi Smolarek pełni funkcję prezesa Polskiego Związku Piłkarzy, pomagając zawodnikom w kwestiach pozaboiskowych.

Ebi Smolerek - gwiazda kadry w erze przed Robertem Lewandowskim

Dzisiaj, gdy mamy w reprezentacji takich graczy jak Robert Lewandowski czy Piotr Zieliński, Ebi Smolarek na kibicach aż tak wielkiego wrażenia nie robi. Inaczej jednak było w drugiej połowie pierwszej dekady XXI wieku, czyli w czasach, gdy "Lewy" dopiero zaczynał swoją wielką karierę. O tym, jak ważnym dla reprezentacji Polski graczem był Euzebiusz Smolerek najlepiej świadczy to, że jako pierwszy zawodnik trzy razy z rzędu zostały wybrany "Piłkarzem Roku" przez tygodnik "Piłka Nożna". Kolejnym był... Robert Lewandowski. Kibice "Biało-czerwonych" pamiętają Ebiego przede wszystkim z dwóch bramek, które wpakował Portugalii w wygranym przez Polskę 2:1 meczu w eliminacjach do Euro 2008. Łącznie Ebi Smolerek w pierwszej reprezentacji Polski wystąpił 47 razy i strzelił dla niej 19 bramek. W swoim CV napastnik (lub ofensywny pomocnik) ma występy na dwóch wielkich turniejach: MŚ 2006 (za kadencji selekcjonera Pawła Janasa) i Euro 2008 (u Leo Beenhakkera). Karierę Ebi Smolerek zakończył w 2013 roku. Nigdy nie zgadniecie, co teraz robi. Okazuje się, że były gwiazdor kadry jest prezesem!

Euzebiusz Smolarek o misji w Polskim Związku Piłkarzy

Od 2019 roku były najlepszy polski piłkarz pełni funkcję prezesa Polskiego Związku Piłkarzy. Co ciekawe, wiceprezesem związku jest inny były kadrowicz - Marcin Zając.

Piłka nożna dużo mi dała i chcę jej coś oddać. Grając w piłkę, widziałem wiele. Dlatego zdaję sobie sprawę, z jak wieloma rzeczami trzeba radzić sobie poza boiskiem, żeby móc na nim odnieść sukces. I tą sferą pozaboiskową zajmujemy się w Polskim Związku Piłkarzy. Dysponujemy narzędziami i wiedzą, które pozwalają zawodnikowi skutecznie walczyć o odzyskanie należnych mu pieniędzy. (...) Członkom Polskiego Związku Piłkarzy pomocy udzielamy kompletnie za darmo. To nasza misja

- tłumaczył w rozmowie z "Faktem" w 2024 roku Ebi Smolarek.

