Ewa Pajor jak Robert Lewandowski. Doczekała się wielkiego wyróżnienia! Gratulacje

Ewa Pajor z wyjątkowym wyróżnieniem. Jak Lewandowski!

Obchodzony 10 września w Polsce Dzień Piłkarza stał się okazją do ogłoszenia wyników plebiscytów #PiłkarkiWybierają i #PiłkarzeWybierają, organizowanych przez Polski Związek Piłkarzy. Tytuły Najlepszej Polskiej Piłkarki oraz Najlepszego Polskiego Piłkarza sezonu 2024/2025 trafiły do Ewy Pajor i Roberta Lewandowskiego, którzy w minionych rozgrywkach decydowali o obliczu drużyn FC Barcelony.

Ewa Pajor, królowa strzelczyń hiszpańskiej Ligi F, została wskazana przez 75,44 proc. zawodniczek Orlen Ekstraligi Kobiet. Na podium znalazły się także Nadia Krezyman z Dijon (5,26 proc.) oraz Klaudia Słowińska z GKS Katowice (4,39 proc.). Robert Lewandowski, napastnik Barcelony i kapitan reprezentacji Polski, otrzymał 49,01 proc. głosów spośród piłkarzy PKO BP Ekstraklasy, Betclic 1 Ligi i Betclic 2 Ligi. Kolejne miejsca zajęli Kamil Grosicki z Pogoni Szczecin (8,78 proc.) oraz Wojciech Szczęsny, bramkarz Barcelony (6,23 proc.).

– Nie ulega wątpliwości, że Ewa i Robert to sportowcy wybitni. Miniony sezon był w ich wykonaniu znakomity, co potwierdzają kolejne wyróżnienia, w tym nominacje do Złotej Piłki. Obojgu zabrakło jedynie triumfu w Lidze Mistrzów, ale wierzę, że tego uda się dokonać w obecnych rozgrywkach – podkreślił Euzebiusz Smolarek, prezes Polskiego Związku Piłkarzy.

Pajor i Lewandowski to liderzy reprezentacji Polski

Pajor i Lewandowski są nie tylko liderami swoich klubów, ale także kapitanami reprezentacji Polski. Piłkarki w tym roku po raz pierwszy w historii awansowały na mistrzostwa Europy i zaprezentowały się na turnieju finałowym, a ich koledzy walczą o awans na kolejny mundial.

Plebiscyty #PiłkarkiWybierają i #PiłkarzeWybierają wyróżniają się tym, że głosy oddają sami zawodnicy. Piłkarki i piłkarze głosują na najlepszych w swoich ligach, kierując się nie tylko wynikami czy tabelą, ale także bezpośrednimi doświadczeniami z boiska. Na podstawie ich wyborów przyznawane są indywidualne nagrody oraz tworzona jest jedenastka sezonu każdej ligi.