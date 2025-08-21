Grzegorz Krychowiak nie chce już dłużej czekać. To może być koniec, nowe informacje

Co dalej z karierą Grzegorza Krychowiaka?

Krychowiak na stałe zapisał się w historii polskiej piłki – w narodowych barwach rozegrał 100 spotkań. W swojej karierze reprezentował m.in. Paris Saint-Germain, Sevillę i West Bromwich Albion. W ostatnich latach często zmieniał kluby, grając m.in. w Rosji, Arabii Saudyjskiej i na Cyprze. Miniony sezon spędził w Anorthosisie Famagusta, gdzie w 21 występach zdobył dwa gole i zanotował dwie asysty.

QUIZ: Jan Urban nowym selekcjonerem. Sprawdź, co o nim wiesz Pytanie 1 z 10 Jaki był ostatni klub, w którym pracował? Legia Warszawa Śląsk Wrocław Lech Poznań Górnik Zabrze Następne pytanie

Po zakończeniu rozgrywek 2024/25 cypryjski klub zdecydował się nie przedłużać jego kontraktu. Od tego momentu coraz częściej pojawiają się informacje, że Krychowiak poważnie rozważa zakończenie kariery. Co ciekawe, nie narzeka on na brak zainteresowania – ofertę złożyło mu m.in. Girondins Bordeaux, a także kluby z Kataru i Cypru. Pojawiła się nawet opcja gry w PKO BP Ekstraklasie, lecz według jego otoczenia piłkarz nie chce wracać na polskie boiska, obawiając się, że „miałby zbyt wiele do stracenia”.

Niektóre propozycje dotyczą jednak zupełnie innych ról. Jak informuje Fakt, Krychowiak mógłby dołączyć do sztabu szkoleniowego jednego z francuskich klubów, a zainteresowanie jego osobą wyraziły także stacje telewizyjne, które chętnie widziałyby go w roli eksperta. Pewne jest jedno – niezależnie od tego, czy zakończy karierę piłkarską, przyszłość 35-latka nadal będzie związana z futbolem.