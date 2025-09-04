Holandia – Polska: O której godzinie mecz? Transmisja TV i stream online. Debiut Urbana, powrót Lewandowskiego

Holandia – Polska: Wielkie wyzwanie w debiucie Jana Urbana

Polska reprezentacja rozpocznie dziś najtrudniejszy mecz w eliminacjach mistrzostw świata – w Rotterdamie biało-czerwoni zmierzą się z Holandią. Spotkanie, które rozpocznie się o godz. 20:45 na stadionie De Kuip, będzie debiutem Jana Urbana w roli selekcjonera oraz pierwszym występem Roberta Lewandowskiego po krótkiej przerwie w grze dla kadry.

Urban objął drużynę narodową w połowie lipca, po rezygnacji Michała Probierza. Pod wodzą poprzedniego selekcjonera Polacy rozegrali trzy mecze kwalifikacyjne – zwyciężyli w Warszawie Litwę 1:0 i Maltę 2:0, ale w Helsinkach przegrali z Finlandią 1:2. Z dorobkiem sześciu punktów plasują się obecnie w środku tabeli grupy G. Czwartkowe spotkanie z Holandią nie jest kluczowe w kontekście walki o baraże, jednak wynik niedzielnego meczu z Finami w Chorzowie może przesądzić o losach drugiego miejsca.

Holandia - Polska: Składy. Urban zaskoczy w debiucie? Gwiazdor poza kadrą!

Eliminacje MŚ: Holendrzy wygrywali oba dotychczasowe mecze

Holendrzy do kwalifikacji przystąpili dopiero w czerwcu, ponieważ wcześniej rywalizowali w Lidze Narodów. Wygrali wówczas z Finlandią 2:0 i rozgromili Maltę 8:0. Z dorobkiem sześciu punktów zajmują drugie miejsce w tabeli, mając jeden mecz rozegrany mniej niż prowadząca Finlandia. „Pomarańczowi” pozostają głównym faworytem do awansu z pierwszej pozycji. W rankingu FIFA zajmują 7. miejsce, Polska plasuje się na 37. pozycji.

Ważnym wydarzeniem meczu w Rotterdamie będzie powrót Lewandowskiego. 37-letni napastnik Barcelony zrezygnował z występów w kadrze po odebraniu mu opaski kapitańskiej przez Probierza, jednak Urban od początku swojej pracy zapowiadał, że będzie dążył do przywrócenia go drużynie. Rekordzista pod względem liczby występów (158) i goli (85) ponownie wyprowadzi kolegów na murawę – po raz 94. z opaską kapitana.

Polska – Holandia: Bilans meczów

Dotychczas Polacy i Holendrzy spotkali się 20 razy. Biało-czerwoni wygrali trzy mecze, siedem zakończyło się remisami, a 10 porażkami; bilans bramkowy to 20-30. Ostatnia wygrana Polski nad „Pomarańczowymi” miała miejsce w 1979 roku. Od tego czasu obie drużyny zmierzyły się 13 razy i ani razu górą nie była reprezentacja z Polski.

O której godzinie i gdzie oglądać mecz Holandia – Polska? Transmisja TV i stream online

Mecz Holandia – Polska zaplanowano na czwartek, 4 września 2025 roku. Kadra Jana Urbana zagra na wyjeździe w Rotterdamie. Początek spotkania Holandia – Polska o godzinie 20:45. Transmisja TV z meczu zaplanowana jest na TVP 1. Mecz Holandia – Polska będzie można oglądać za darmo także online na Sport.tvp.pl.