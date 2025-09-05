Jan Tomaszewski po Holandia - Polska. Sprawiliśmy sensację! Czy mamy się z czego cieszyć? [NA ŻYWO]

Holandia - Polska: Jan Tomaszewski oceni spotkanie! [NA ŻYWO]

Remisem 1:1 zakończył się pierwszy mecz reprezentacji Polski pod wodzą Jana Urbana. W spotkaniu eliminacji mistrzostw świata z Holandią w Rotterdamie gospodarze prowadzili po trafieniu Denzela Dumfriesa, ale w końcówce wyrównał Matty Cash. Dla kilku innych zawodników spotkanie również miało szczególne znaczenie – Piotr Zieliński świętował setny występ w kadrze, Jan Bednarek zagrał po raz 70., a debiut zaliczył obrońca Spezii Przemysław Wiśniewski.

Holendrzy od pierwszych minut narzucili tempo i dwukrotnie trafiali w słupek, zanim Dumfries w 28. minucie dał im prowadzenie główką po rzucie rożnym. Polacy długo się bronili, a przełom przyszedł po zmianach Urbana. W 80. minucie Matty Cash mocnym strzałem pod poprzeczkę ustalił wynik.

Jak mecz Holandia - Polska ocenia Jan Tomaszewski? Już w piątek, 5 września w samo południe rozpocznie się specjalne wydanie Futbologii Przemka Ofiary na gorąco po zremisowanym meczu. Oglądaj na żywo na YouTube Super Express Sport.