Jan Tomaszewski po Polska – Finlandia. Wygraliśmy, ale czy jest się z czego cieszyć? [LIVE].

Polska – Finlandia: Jan Tomaszewski komentuje wygraną [LIVE]

Biało-czerwoni od początku przejęli inicjatywę. W 27. minucie wynik otworzył Matty Cash mocnym strzałem po akcji Jakuba Kamińskiego. Jeszcze przed przerwą Robert Lewandowski, wykorzystując podanie Piotra Zielińskiego, podwyższył na 2:0. Było to jego 86. trafienie w barwach narodowych.

Po zmianie stron przewaga Polaków nie malała. W 54. minucie Kamiński, po akcji z Lewandowskim, ustalił wynik na 3:0. Selekcjoner Jan Urban zdjął później z boiska wszystkich strzelców goli, oszczędzając ich siły.

W końcówce Finowie przeprowadzili kilka groźnych akcji. W 88. minucie kontaktowego gola zdobył Benjamin Kallman, a chwilę później Joel Pohjanpalo trafił do siatki, lecz bramka nie została uznana z powodu faulu.

Polacy zwyciężyli 3:1, rewanżując się za porażkę w Helsinkach i prezentując skuteczną grę zarówno w ofensywie, jak i w obronie. W poniedziałek, 8 września o godzinie 12:00 odbędzie się specjalny program live – Futbologia Przemka Ofiary. W jej trakcie połączymy się z ekspertem „Super Expressu” Janem Tomaszewskim, który skomentuje hitowe spotkanie na żywo.