Jan Tomaszewski po Polska – Finlandia. Wygraliśmy, ale czy jest się z czego cieszyć? [LIVE].

Mateusz Sobiecki
Mateusz Sobiecki
2025-09-08 8:52

Reprezentacja Polski pokonała Finlandię na Stadionie Śląskim w Chorzowie 3:1. Podopieczni Jana Urbana dopisali trzy kolejne punkty i pod wodzą nowego selekcjonera nie przegrali jeszcze meczu. W poniedziałek, 8 września odbędzie się specjalne wydanie Futbologii Przemka Ofiary, w której połączymy się z Janem Tomaszewskim. Jak on ocenia ten mecz?

Jan Tomaszewski wspomina mecze Polska - Holandia

i

Autor: Tomasz Radzik

Polska – Finlandia: Jan Tomaszewski komentuje wygraną [LIVE]

Biało-czerwoni od początku przejęli inicjatywę. W 27. minucie wynik otworzył Matty Cash mocnym strzałem po akcji Jakuba Kamińskiego. Jeszcze przed przerwą Robert Lewandowski, wykorzystując podanie Piotra Zielińskiego, podwyższył na 2:0. Było to jego 86. trafienie w barwach narodowych.

Po zmianie stron przewaga Polaków nie malała. W 54. minucie Kamiński, po akcji z Lewandowskim, ustalił wynik na 3:0. Selekcjoner Jan Urban zdjął później z boiska wszystkich strzelców goli, oszczędzając ich siły.

Reprezentacja Polski rozbiła Finlandię na stadionie Śląskim! Robert Lewandowski z 86. trafieniem dla biało-czerwonych

W końcówce Finowie przeprowadzili kilka groźnych akcji. W 88. minucie kontaktowego gola zdobył Benjamin Kallman, a chwilę później Joel Pohjanpalo trafił do siatki, lecz bramka nie została uznana z powodu faulu.

Polacy zwyciężyli 3:1, rewanżując się za porażkę w Helsinkach i prezentując skuteczną grę zarówno w ofensywie, jak i w obronie. W poniedziałek, 8 września o godzinie 12:00 odbędzie się specjalny program live – Futbologia Przemka Ofiary. W jej trakcie połączymy się z ekspertem „Super Expressu” Janem Tomaszewskim, który skomentuje hitowe spotkanie na żywo.

Mecz Polska - Finlandia
32 zdjęcia
Super Sport SE Google News
JAN TOMASZEWSKI
ELIMINACJE MŚ
FUTBOLOGIA