Tomaszewski przypomina sytuację, która jego zdaniem podważyła pozycję Lewandowskiego jako lidera. Chodzi o nieobecność napastnika podczas meczu Ligi Narodów ze Szkocją, na który nie przyjechał, zgłaszając uraz pleców. Były wybitny bramkarz uważa, że kapitan nie powinien tak postępować.

Tomaszewski: Kapitanem kadry powinien być Piotr Zieliński

- Kapitan statku, kapitan zespołu opuszcza zespół i statek jako ostatni. Niestety były jakieś niedomówienia. Kapitan tak nie postępuje. Przyjeżdża na te dwa mecze, tak jak zresztą przyjeżdżają wszyscy zawodnicy w reprezentacji Polski. Muszą przyjechać, bo to jest wymóg FIFA i UEFA, i lekarz kadry decyduje o tym - uważa Tomaszewski.

W tej sytuacji były reprezentant Polski w pełni poparł decyzję selekcjonera Michała Probierza, który przed meczem z Finlandią w el. MŚ zdecydował się zabrać opaskę Lewandowskiemu, a nowym kapitanem mianował Zielińskiego.

- Tu jestem cały za Probierzem, że dokonał zmiany kapitana drużyny, bo kapitan drużyny tak nie postępuje - dodaje krótko.

Tomaszewski przekonuje, że selekcjoner musi być konsekwentny. Ewentualne odebranie opaski Zielińskiemu i oddanie jej Lewandowskiemu byłoby fatalnym sygnałem dla zespołu. Według niego pokazałoby to, że hierarchia i zasady nie mają znaczenia, a liczy się tylko status jednej gwiazdy.

- Jeśli Zieliński będzie mógł grać w eliminacjach, to powinien wyprowadzać zespół do końca eliminacji. Bo odebranie mu teraz opaski kapitana będzie oznaczało, że cała drużyna się nie liczy, tylko liczy się Lewandowski - podkreśla z całą mocą.

Tomaszewski wspiera Lewandowskiego, ale i od niego wymaga

Były reprezentant Polski docenia klasę sportową gwiazdy Barcelony, ale stawia sprawę jasno: są pewne granice. A czy Zieliński, w przypadku utraty opaski, miałby prawo czuć się urażony?

- Naturalnie, że tak, bo przecież Zieliński nie zrobił się kapitanem zespołu, zrobił go nim trener. Prawo nie działa wstecz i w tym momencie, jeśli taka jest sytuacja, to Zieliński powinien dokończyć eliminacje jako kapitan zespołu. Później, jeśli daj Boże, zakwalifikowalibyśmy się do finałów amerykańsko-meksykańsko-kanadyjskich, to nie rada drużyny, a cała drużyna wybiera kapitana drużyny na mistrzostwa świata - kończy legendarny bramkarz.

