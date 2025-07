Kapitan reprezentacji Polski na wylocie z klubu?! "Nie będzie łatwo"

Minął rok odkąd Piotr Zieliński trafił do Interu Mediolan. Pomocnik nie zdążył przez ten czas przekonać do siebie środowiska Nerazzurrich i nie można wykluczyć, że jego przygoda z włoskim klubem zakończy się bardzo szybko. Jak informują Włosi, trudno będzie jednak znaleźć Polakowi nowy klub. I to z kilku względów.

i Autor: Cyfra Sport/ Archiwum prywatne Robert Lewandowski, Piotr Zieliński