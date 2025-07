Oskar Repka zbawcą kadry? Artur Wichniarek studzi emocje gwiazdą Rakowa

Transfer Oskara Repki do Rakowa Częstochowa był jednym z ciekawszych ruchów na krajowym rynku przed startem nowego sezonu. Defensywny pomocnik, który w ubiegłych rozgrywkach wypromował się w GKS Katowice, z miejsca wskoczył do składu wicemistrza Polski. Pokazuje się z bardzo dobrej strony. Jego postawa nie umknęła uwadze ekspertów.

Oskar Repka błysnął w GKS Katowice

W poprzednim sezonie Repka imponował w barwach śląskiego klubu. W 33 występach zdobył osiem bramek, co jest znakomitym wynikiem jak na zawodnika o jego profilu. Imponujące warunki fizyczne (ponad 190 cm wzrostu i blisko 100 kg wagi) czynią go groźnym przy stałych fragmentach gry. Jego potencjał dostrzegł już były selekcjoner Michał Probierz, który powołał go na czerwcowe zgrupowanie kadry. Choć na debiut w narodowych barwach wciąż czeka, wielu widzi w nim przyszłość reprezentacji Polski na pozycji numer sześć.

Artur Wichniarek studzi zapał: Dajcie mu trochę spokoju

Głos w sprawie rosnącej popularności młodego zawodnika zabrał Artur Wichniarek. Były reprezentant Polski, na antenie "Kanału Sportowego" postanowił ostudzić entuzjazm wokół pomocnika Rakowa. Jego zdaniem nakładanie na Repkę tak dużej presji może przynieść więcej szkody niż pożytku.

– Facet, który zagrał dwa dobre mecze i ma dobre wejście do Rakowa Częstochowa, według was wszystkich już jest zbawcą na tej pozycji nr 6. To ja się zastanawiam, gdzie ten Repka był rok temu. Dajcie mu trochę spokoju – zaapelował "Wichniar".

Pomocnik Rakowa będzie zbawcą reprezentacji Polski?

Były napastnik reprezentacji Polski podkreślił, że nadmierne oczekiwania mogą negatywnie wpłynąć na rozwój piłkarza.

– Niech ten facet ze spokojem się dalej rozwija. A my zrobimy takie ciśnienie temu chłopakowi, że być może on sobie z tym poradzi. A może się okazać, że znowu zamkniemy gościa na kolejne miesiące, bo będzie za wcześnie na to, żeby on czuł tę presję bycia, nie wiem, zbawcą na pozycji nr 6 – dodał Wichniarek.

Kim jest Oskar Repka? Potencjał na miarę kadry

Oskar Repka to zawodnik, którego kariera nabiera tempa. Po udanym ubiegłym sezonie w barwach GKS Katowice trafił do Rakowa Częstochowa, gdzie pod wodzą trenera Marka Papszuna ma szansę na dalszy rozwój. Jego występy w ekipie wicemistrza Polski potwierdzają, że drzemie w nim ogromny potencjał.

Nowy selekcjoner reprezentacji Polski, Jan Urban, z pewnością będzie bacznie obserwował jego postępy. Jeśli Repka utrzyma wysoką formę i udowodni swoją wartość w Rakowie, kolejne powołanie do drużyny narodowej wydaje się kwestią czasu. Kluczowe będzie jednak, jak poradzi sobie z rosnącą presją, przed którą ostrzega Artur Wichniarek.

Oskar Repka w kadrze? 🇵🇱Wichniarek 🗣️ „Facet, który zagrał dwa dobre mecze i ma dobre wejście do Rakowa według was już jest zbawcą pozycji „6”. Borzęcki 🗣️ „Repka grał świetnie cały sezon. Walczysz z tezą, którą sam postawiłeś”.Cała dyskusja ⤵️ pic.twitter.com/sTONv0cqGl— Kanał Sportowy (@Sportowy_Kanal) July 27, 2025

