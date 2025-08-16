Jan Urban nie mógł zareagować inaczej. Z tej okazji skontaktował się z reprezentantem Polski

Wielkimi krokami zbliża się kolejne zgrupowanie reprezentacji Polski w piłce nożnej. To będzie wyjątkowa chwila szczególnie dla Jana Urbana, dla którego to debiut w roli selekcjonera "biało-czerwonych". Kadra Polski nie ma łatwego zadania, ponieważ aktualnie zajmują trzecie miejsce w grupie G, a właśnie we wrześniu zmierzą się z najtrudniejszymi zespołami: Holandią i Finlandią.

Urban wprost o powrocie Roberta Lewandowskiego do kadry

– Rozmawiałem telefonicznie z Robertem Lewandowskim i padło pytanie, czy chce wrócić. Odpowiedział, że tak. Zrobiliśmy więc krok do przodu. (...) Niepotrzebne nam jest w tej sytuacji rozgrzebywanie ran. Jeśli doszło do takiej sytuacji, że nasz najlepszy zawodnik i nasza gwiazda rezygnuje z gry w reprezentacji, to do rozwiązania jest dosyć duży problem – powiedział Urban o rozmowie z Lewym w wywiadzie z "RMF FM".

Matty Cash wprost o relacjach z Janem Urbanem! Nie kryje na co liczy

Matty Cash po bezbramkowym remisie Aston Villi z Newcastle wypowiedział się na antenach "Canal +" w sprawie kontaktu z Urbanem

- Tak, mieliśmy kontakt. Trener wysłał mi wiadomość urodzinową. To fajny gest. Czekam na powołanie i może na kawałek sernika od trenera na zgrupowaniu, co? Rozmawiałem z kilkoma osobami ze sztabu. Mam nadzieję, że dostanę szansę i pojadę na kadrę - rzucił na antenie "Canal+ Extra 1".

Wiadomo, kiedy Urban podzieli się powołaniami z kibicami. Jak poinformował Przegląd Sportowy Onet, znamy już przybliżony termin ogłoszenia pierwszych powołań Urbana – ma to nastąpić 28 sierpnia późnym wieczorem, po spotkaniach eliminacji Ligi Europy i Ligi Konferencji. Istnieje też możliwość przesunięcia publikacji listy na poranek 29 sierpnia.