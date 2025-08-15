Powołania Jana Urbana. Wtedy poznamy nazwiska, jest dokładna data

Kiedy powołania Jana Urbana?

We wrześniu Polacy staną naprzeciw Holandii, faworyta grupy i półfinalisty ostatnich mistrzostw Europy, a następnie zagrają z Finlandią – drużyną, z którą w czerwcu przegrali 1:2. Tamten mecz odbywał się w atmosferze napięcia po odebraniu opaski kapitańskiej Robertowi Lewandowskiemu i jego decyzji o rezygnacji z gry w kadrze, dopóki selekcjonerem pozostawał Michał Probierz.

Probierz opuścił stanowisko dwa miesiące temu, a po kilku tygodniach Cezary Kulesza ogłosił, że nowym trenerem reprezentacji zostanie Jan Urban. Jak poinformował Przegląd Sportowy Onet, znamy już przybliżony termin ogłoszenia pierwszych powołań Urbana – ma to nastąpić 28 sierpnia późnym wieczorem, po spotkaniach eliminacji Ligi Europy i Ligi Konferencji. Istnieje też możliwość przesunięcia publikacji listy na poranek 29 sierpnia.

Jan Urban o powrocie Roberta Lewandowskiego do kadry

To stosunkowo późny termin, biorąc pod uwagę, że mecz z Holandią odbędzie się już 4 września, a starcie z Finlandią zaledwie trzy dni później. Czasu na przygotowania będzie więc niewiele. Tymczasem Robert Lewandowski robi wszystko, by być gotowym na zgrupowanie – walczy z urazem mięśniowym, ale deklaruje chęć powrotu do kadry.

– Rozmawiałem telefonicznie z Robertem Lewandowskim i padło pytanie, czy chce wrócić. Odpowiedział, że tak. Zrobiliśmy więc krok do przodu. (...) Niepotrzebne nam jest w tej sytuacji rozgrzebywanie ran. Jeśli doszło do takiej sytuacji, że nasz najlepszy zawodnik i nasza gwiazda rezygnuje z gry w reprezentacji, to do rozwiązania jest dosyć duży problem – powiedział Urban o rozmowie z Lewym.

