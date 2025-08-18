Jan Urban o pracy selekcjonera reprezentacji Polski. "Nie do końca mi się to podoba"

– To jedna z niewielu rzeczy, które nie do końca mi odpowiadają – przyznał selekcjoner reprezentacji Polski Jan Urban w rozmowie z Meczyki.pl, pytany o zmiany w życiu po objęciu jednej z najważniejszych funkcji w polskim futbolu. – Wolę pozostawać w cieniu, spokojnie wyjść z wami i wypić lampkę wina… – dodał

– Na razie jest przyjemnie, sympatycznie, wszędzie uśmiechy. […] Dziś świeci słońce, jutro może przyjść deszcz, a nawet burza. Teraz mogę korzystać z promieni, które na pewno przydadzą się, gdy aura się pogorszy – mówił niedawno Urban na łamach WP SportoweFakty. Już za niespełna trzy tygodnie poprowadzi kadrę w pierwszym meczu, a wkrótce będzie musiał wysłać swoje premierowe powołania.

Urban został ogłoszony selekcjonerem 16 lipca, zastępując Michała Probierza. Choć 63-latek ma ogromne doświadczenie w pracy trenerskiej, sam przyznaje, że z takim poziomem uwagi mediów i kibiców nie miał jeszcze do czynienia. – Rzeczywiście tak jest. To jedno z najbardziej eksponowanych stanowisk w kraju. Wszyscy wiemy, że społeczeństwo żyje piłką nożną, a oczy kibiców są skierowane na reprezentację. Trener również jest obserwowany – powiedział na antenie Meczyki.pl.

Sam zainteresowany podkreśla jednak, że blask reflektorów nigdy mu nie odpowiadał. – Mam już swój dość „bogaty” PESEL – zażartował. – To coś, co nie do końca mi się podoba. Nigdy nie chciałem być osobą popularną czy rozpoznawalną – wyznał. Dodał również, że zdecydowanie bardziej ceni sobie spokojne chwile przy lampce wina niż występowanie przed kamerami.

– Jestem sobą. Wolę pozostawać na drugim planie, wyjść gdzieś w spokoju i napić się z wami lampki wina – powtórzył. – Nikt się nami nie interesuje, ale w tym przypadku mogłoby być inaczej. A jeśli ktoś ma na tym punkcie wrażliwość, może nie czuć się komfortowo w wielu sytuacjach – zaznaczył.

Urban zdradził też, że rozważa powołanie na najbliższe zgrupowanie młodych zawodników. Na liście potencjalnych kandydatów są m.in. Jan Ziółkowski, Maxi Oyedele, Filip Rózga czy Oskar Pietuszewski. Brani pod uwagę mogą być również Łukasz Łakomy z BSC Young Boys oraz Dominik Marczuk z Real Salt Lake.