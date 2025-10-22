Jednak nie Barcelona! Grzegorz Krychowiak znalazł klub! I to Polski. Tak zmienił się legendarny gracz reprezentacji Polski

Grzegorz Krychowiak, były reprezentant Polski, dołączył do Mazura Radzymin, klubu grającego w okręgówce.

Krychowiak będzie grał w jednej drużynie z Jakubem Rzeźniczakiem i raperem Quebonafide.

Transfer nastąpił po żartobliwej sugestii Krychowiaka, że Wojciech Szczęsny mógłby mu załatwić transfer do FC Barcelony.

W przeszłości Krychowiak grał w takich klubach jak Sevilla FC i PSG, a z reprezentacją Polski uczestniczył w mistrzostwach Europy i świata.

Grzegorz Krychowiak ma nowy klub. To nie FC Barcelona

Grzegorz Krychowiak chyba granie w poważną piłkę nożną już zakończył. Nie oznacza to jednak, że całkiem zawiesił buty na kołku. Właśnie gruchnęła wiadomość o tym, że piłkarz, który w pierwszej drużynie narodowej rozegrał 100 spotkań, trafił do Mazura Radzymin, klubu występującego w polskiej okręgówce. "Krycha" tym samym dołączył do ekipy, w której grają m.in. Jakub Rzeźniczak i... raper Quebonafide, czyli Jakub Grabowski. Grzegorz Krychowiak został już zgłoszony do rozgrywek. Co ciekawe, niedawno przy okazji premiery filmu o Wojciech Szczęsnym, piłkarz żartował, że liczy na to, że bramkarz pomoże mu załatwić angaż w... FC Barcelona. Oczywiście nic z tego nie będzie.

Będzie bardzo, bardzo ciężko. Myślę, że nie te lata, wiesz? Kilka lat wcześniej, kiedy Grzesiek był jednym z najlepszych pomocników w LaLiga, byłoby o to łatwiej. Teraz raczej cieszy się podróżami do Arabii Saudyjskiej ze znajomymi. Ma inne wyzwania przed sobą teraz

- tak skitował słowa kolegi Wojciech Szczęsny w rozmowie z Eleven Sports.

Grzegorz Krychowiak kariera

Nowy nabytek Mazura Radzymin w swojej karierze występował w topowych klubach europejskich. Najlepszy okres miał w drużynie Sevilla FC. Grzegorz Krychowiak grał także w słynnym PSG, gdzie jednak nie przebił się do podstawowego składu. Z reprezentacją Polski dwa razy grał na mistrzostwach Europy (2016 i 2021 r.). To on w serii rzutów karnych podczas meczu Polska n- Szwajcaria na Euro 2016 strzelił decydującą "jedenastkę", dającą nam awans do ćwierćfinału. Ponadto "Krycha" dwukrotnie z drużyną narodową uczestniczył w mistrzostwach świata (2018 i 2022 r.).

