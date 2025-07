Spis treści

Adrian Mierzejewski przez lata czarował na boiskach w Turcji, Arabii Saudyjskiej, Australii czy Chinach. Po karierze zyskał uznanie jako ekspert, a 17 lipca 2025 roku jego kariera weszła na nowy etap. Został dyrektorem technicznym reprezentacji Polski. Co ciekawe, w drużynie narodowej zagrał 41 razy, zdobywając 3 bramki. Selekcjoner Franciszek Smuda zabrał go na EURO 2012. Jak teraz Mierzejewski wypadnie w nowej roli w ekipie Biało-czerwonych?

Mierzejewski wypromował się w Wiśle Płock

Wypromował się w Wiśle Płock, w której barwach zadebiutował w Ekstraklasie i zdobył Puchar Polski. Kariera Mierzejewskiego nabrała rozpędu po transferze do Polonii Warszawa, gdzie w latach 2009-2011 wyrósł na gwiazdę zespołu. Latem 2011 roku wyjechał do Turcji. Trabzonspor zapłacił za Mierzejewskiego 5,25 miliona euro, co było wtedy rekordem transferowym polskiej ligi. W tureckim klubie spędził trzy lata.

Egzotyczne kierunki i MVP sezonu

Po udanym okresie w Turcji, Adrian Mierzejewski obrał nietypową dla polskich piłkarzy ścieżkę kariery, decydując się na grę w ligach azjatyckich i w Australii. Grał kolejno dla:

* Al-Nassr Rijad (Arabia Saudyjska), gdzie spędził dwa lata i został mistrzem

* Al-Sharjah (Zjednoczone Emiraty Arabskie) - rok gry

* Sydney FC (Australia), rok i zdobyty puchar

* Changchun Yatai, Chongqing SWM, Guangzhou R&F, Shanghai Shenhua, Henan Songshan Longmen (Chiny)

Owocny był jego pobyt w Australii, gdzie z Sydney FC zdobył puchar. Został wybrany najlepszym piłkarzem ligi. Otrzymał prestiżową nagrodę Johnny Warren Medal.

Od eksperta do dyrektora. Nowa rola w kadrze

Na początku 2024 roku zakończył karierę. Bardzo szybko odnalazł się w nowej roli – eksperta i komentatora. 17 lipca 2025 roku Mierzejewski został wybrany na stanowisko dyrektora technicznego reprezentacji Polski. W ten sposób wrócił do kadry narodowej w zupełnie nowej roli.

