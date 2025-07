Spis treści

Powołanie Jana Urbana na selekcjonera to niejedyna duża zmiana w reprezentacji Polski. Ogromne zainteresowanie wzbudziło dołączenie do kadry Adriana Mierzejewskiego. Sekretarz generalny PZPN, Łukasz Wachowski, w rozmowie z Canal+ Sport, szczegółowo wyjaśnił, czym dokładnie zajmie się były reprezentant Polski i dlaczego nie będzie członkiem sztabu szkoleniowego.

Adrian Mierzejewski tłumaczy swoją rolę w reprezentacji. To jego najważniejsze zadania

Mierzejewski w kadrze, ale nie na ławce trenerskiej

Wachowski postawił sprawę, precyzując, że Mierzejewski nie będzie częścią sztabu szkoleniowego, mimo posiadanych uprawnień.

- Sztab szkoleniowy to absolutna domena trenera - selekcjonera, jest drugi trener Jacek Magiera, są asystenci - powiedział Łukasz Wachowski w Canal+ Sport. - Adrian Mierzejewski nie jest członkiem sztabu szkoleniowego reprezentacji, mimo tego, że ma uprawnienia trenerskie - dodał.

Jan Urban ma plan na Roberta Lewandowskiego. Padły kluczowe słowa o gwieździe kadry

Wachowski o pomyśle na dyrektora technicznego

Utworzenie nowej funkcji w strukturach wokół reprezentacji było, jak się okazuje, przemyślaną decyzją. Pomysł zrodził się z rozmów z nowym trenerem, ale także z wniosków wyciągniętych ze współpracy z poprzednimi selekcjonerami.

- Pewnego rodzaju dyskusja, która odbyła się z trenerem - tłumaczył Wachowski w Canal+ Sport. - Wydaje mi się, że zainspirowała nas wszystkich do tego, że osoba takiego dyrektora w kadrze powinna zafunkcjonować. To jest nasze też przemyślenie z wcześniejszych współprac z poprzednimi selekcjonerami. Wydawało nam się, że pewne rzeczy powinny być w kompetencjach takiej osoby.

Legenda kadry nie ma wątpliwości po wyborze nowego selekcjonera. "Dobrze, że nie daliśmy reprezentacji szarlatanowi"

i Autor: Cyfrasport Adrian Mierzejewski

Mierzejewski będzie miał szeroki zakres obowiązków

Sekretarz generalny PZPN wyjaśnił, że wybór Adriana Mierzejewskiego nie był przypadkowy. Jego ogromne doświadczenie, w tym gra na Euro 2012 i w wielu zagranicznych klubach, czyni go idealnym kandydatem do pełnienia nowej, wielowymiarowej roli.

- Wybór padł na Adriana Mierzejewskiego - przyznał Wachowski w Canal+ Sport. - To zawodnik, który rozegrał odpowiednią liczbę meczów w reprezentacji Polski. Był na Euro 2012. Grał na całym świecie w różnych klubach. Ma swoją rolę, oczywiście przypisaną trochę usługową do reprezentacji. Do trenera, do osób, które są w sztabie. W szczególności te osoby, które odpowiadają za logistykę, za komunikację, za pewnego rodzaju komfort drużyny, ale ma też swoją rolę, którą będzie spełniał na styku z dyrektorem sportowym federacji Marcinem Dorną.

Jan Urban nowym selekcjonerem Polski. Piotr Czachowski ocenia: "To najlepsza i właściwa kandydatura"

Wachowski o kompetencjach dyrektora technicznego kadry

Jak się okazuje, zadania Mierzejewskiego będą miały strategiczne znaczenie nie tylko dla obecnego funkcjonowania drużyny, ale także dla jej przyszłości, zwłaszcza w kontekście wprowadzania do niej młodych zawodników.

- Będzie miał odpowiednie kompetencje i obowiązki związane z młodymi talentami, z pracą nad rozwojem tych zawodników, nad pewnego rodzaju przejściem z młodzieżowych reprezentacji w górę - wyjawił Wachowski w Canal+ Sport. - Będziemy te kompetencje na pewno starali się rozwijać i budować. Patrząc przekrojowo na inne federacje, naprawdę takie stanowiska funkcjonują. To zarówno w piłce męskiej, jak i w piłce kobiecej. Są dyrektorzy techniczni, czy trochę tak dyrektorzy takiego pionu administracyjno-sportowego przy poszczególnych drużynach - zakończył sekretarz generalny związku.

Jan Urban nowym selekcjonerem. Bartosz Bosacki wskazuje jego kluczową zaletę i mówi o Robercie Lewandowskim

Poniżej galeria z prezentacji Jana Urbana w roli selekcjonera reprezentacji Polski

Jan Urban wytknął ten błąd Michałowi Probierzowi. "Ja też bym się wkurzył"

Łukasz Wachowski opowiada o roli Adriana Mierzejewskiego w reprezentacji Polski! 🇵🇱 pic.twitter.com/i4UzNICSd0— CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) July 17, 2025

QUIZ: Jan Urban nowym selekcjonerem. Sprawdź, co o nim wiesz Pytanie 1 z 10 Jaki był ostatni klub, w którym pracował? Legia Warszawa Śląsk Wrocław Lech Poznań Górnika Zabrza Następne pytanie

Adrian Mierzejewski i Piotr Urban po konferencji nowego selekcjonera Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.