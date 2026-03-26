Kim jest Filip Rózga, reprezentant Polski w piłce nożnej? To nowe odkrycie Jana Urbana

Filip Rózga ma wystąpić w pierwszym składzie meczu barażowego Polska - Albania

Piłkarz Sturmu Graz to ofensywny pomocnik, który najczęściej gra na „dziesiątce”

Filip Rózga - kim jest młody reprezentant Polski?

Jeszcze niedawno mało kto o nim słyszał, a dziś może zagrać w najważniejszym meczu reprezentacji! Filip Rózga to jeden z największych talentów młodego pokolenia, który rozwija się w austriackim Sturmie Graz.

19-letni pomocnik przebojem wdarł się do seniorskiej kadry i już zdążył zadebiutować w biało-czerwonych barwach. Jan Urban dał mu szansę w meczu z Holandią, wpuszczając go na boisko w końcówce spotkania. Dla młodego piłkarza był to moment, który – jak sam przyznał – zapamięta na całe życie.

Nowy "Bulterier" w reprezentacji Polski. Filip Rózga jest odkryciem Jana Urbana

- Już wszędzie zapisałem tę datę - mówił z uśmiechem Rózga. - Koszulka od razu do gablotki wrzucę. Czas sobie zostawić na pamiątkę - dodał.

Na jakiej pozycji gra Filip Rózga?

Na co dzień Rózga występuje jako ofensywny pomocnik, najczęściej na pozycji tzw. „dziesiątki”. To właśnie tam czuje się najlepiej i tam może pokazać pełnię swoich umiejętności – dynamikę, odwagę w pojedynkach i nieustępliwość.

Nie bez powodu zyskał też charakterystyczną ksywkę „Bulterier”. To efekt jego stylu gry – agresywnego, walecznego i bezkompromisowego. Rywale nie mają z nim łatwego życia. Jeśli doniesienia medialne się potwierdzą, Filip Rózga stanie przed ogromnym wyzwaniem. Mecz barażowy z Albanią to zupełnie inna presja niż ligowe spotkania czy nawet debiut w reprezentacji.

Jedno jest pewne – to może być wieczór, który z młodego talentu zrobi nową gwiazdę kadry. Kibice już zacierają ręce, bo wszystko wskazuje na to, że Polska może zyskać kolejnego kozaka na lata!