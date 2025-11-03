Nie kończą się zachwyty nad kadrowiczem. Trener powiedział to publicznie

Michał Skiba
Michał Skiba
2025-11-03 11:23

Jakub Kamiński może zaliczyć spotkanie FC Koeln z HSV (4:1) do wyjątkowo udanych. Polak zakończył mecz z dorobkiem gola i asysty, dzięki czemu zasłużenie znalazł się w jedenastce kolejki Bundesligi według magazynu „Kicker”. Trener Lukas Kwasniok nie szczędził swojemu zawodnikowi komplementów.

Jakub Kamiński

i

Autor: Cyfrasport Jakub Kamiński

Najlepszy sezon w karierze

Reprezentant Polski popisał się szczególnie w końcowej fazie spotkania, gdy rywale grali już w dziewięciu. Najpierw wykorzystał szybkość, urwał się obrońcom i idealnie dograł piłkę Saidowi El Mali, który bez problemu trafił do pustej bramki. Kilka minut później sam znalazł się w odpowiednim miejscu w polu karnym i pewnym strzałem pod poprzeczkę ustalił wynik meczu.

ZOBACZ TEŻ: Dublet Oskara Repki w hicie Ekstraklasy! Raków Częstochowa zadał dwa ciosy Jagiellonii!

Po dziewięciu kolejkach ligowych reprezentant Polski może pochwalić się już czterema bramkami i jedną asystą. To już strzeleckie wyrównanie wyniku z pierwszego sezonu "Kamyka" w Bundeslidze, gdy w 31 meczach strzelił 4 gole dla Wolfsburga.

Jan Tomaszewski o meczu z Litwą i kontuzji Roberta Lewandowskiego

– To obecnie nasz najlepszy piłkarz – mówił po meczu trener FC Koeln Lukas Kwasniok. – Jest niesamowicie uniwersalny – może grać zarówno na prawym, jak i lewym skrzydle, a także na obu wahadłach. Do tego pozostaje skromny, ambitny i zawsze gotów do nauki. Potrafi samodzielnie odwrócić losy meczu. Kuba wykonuje każde zadanie perfekcyjnie, ku mojemu pełnemu zadowoleniu – dodał szkoleniowiec.

ZOBACZ TEŻ: Sędzia przerwał mecz Jagiellonia - Raków. Teraz się tłumaczy! Mocne oświadczenie

Po dziewięciu seriach gier FC Koeln zajmuje siódme miejsce w tabeli Bundesligi z dorobkiem 14 punktów.

Sonda
Czy Bundesliga bez Roberta Lewandowskiego wciąż cię interesuje?
JAKUB KAMIŃSKI