O książce o Lewandowskim dalej jest gorąco. Na premierze był Cezary Kucharski, kolejne mocne historie

Müllera, Gavi, Szczęsny i Laporta szczerze o Lewym

Bez lukru, bez cięć. Już po występie Sebastiana Staszewskiego u Bogdana Rymanowskiego wiedzieliśmy, że to nie jest kolejna książka o wielkości Roberta Lewandowskiego. Po premierze wiemy, że kibice nie będą żałować. Staszewski spotkał się z 250 rozmówcami, dotarł do m.in. Thomasa Müllera, Gaviego, Joana Laporty, Karla-Heinze'a Rummenigge, Joachima Löwe'a, Andrija Szewczenki czy Wojciecha Szczęsnego.

W końcu odbył wiele godzin rozmów z samym Lewandowskim, przed którym książka bardzo długo była tworzona w tajemnicy. Sam Lewandowski o procesie tworzenia książki dowiedział się dopiero w lipcu tego roku.

ZOBACZ TEŻ: Glik aż przeklął, gdy usłyszał Lewandowskiego. Dziennikarz ujawnia prawdę o ich relacji

W książce są wszystkie najważniejsze fakty, historie i wątki dotyczące gwiazdy Barcelony. Kulisy afery premiowej, relacji z Kamilem Glikiem, uzyskania dyplomu czy… bachaty (o czym pisaliśmy tutaj). Jak się dowiedzieliśmy na premierze – Kamil Glik był właśnie jednym z tych, którzy odmówili rozmowy na temat Lewandowskiego. Odmówili również Michał Probierz i Zbigniew Boniek. Jak się dowiedzieliśmy na premierze - nie zabraknie historii, po których będzie można wręcz złapać się za głowę w trakcie czytania. Jedna z tych mocno uderzających została delikatnie ujawniona już w piątkowy wieczór: podczas wyczerpującego porodu pierwszej córki anestezjolog poprosił Roberta Lewandowskiego... o podpis na fartuchu.

Znani goście na premierze

Na oficjalnej premierze książki „Lewandowski – Prawdziwy” w Warszawie pojawiło się wielu gości. Obecni byli m.in. Cezary Kucharski, Marcin Animucki, Mariusz Piekarski, Mateusz Gessler, Radosław Majdan, Łukasz Szukała, Jakub Wawrzyniak, Jakub Rzeźniczak, Marek Jóźwiak, Jakub Kwiatkowski, Roman Kołtoń oraz wielu innych znanych i cenionych dziennikarzy. Po panelu dyskusyjnym widzieliśmy Cezarego Kucharskiego zaopatrującego się w aż dwa egzemplarze...

A jakie są pierwsze reakcje obozu Lewandowskiego na treść książki? Ta jeszcze przed premierą dotarła do Barcelony. – Nie dostałem żadnego pozwu – odpowiedział z uśmiechem Sebastian Staszewski.

Lewandowski, choć nie wiemy czy przeczytał już całość (a bardzo szybko książka do niego dotarła) na razie odpowiedział... hat-trickiem w meczu z Celtą Vigo.

ZOBACZ TEŻ: Celta Vigo - FC Barcelona: Hat-trick Lewandowskiego! Szczęsny znowu pokonany [SKRÓT]

Nieautoryzowaną biografię „Lewego” można nabywać już online. W salonach Empiku będzie dostępna od 12 listopada.