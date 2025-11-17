Ogromna wtopa przed meczem Polski. Taka sytuacja nie miała miejsca od 10 lat! PZPN potwierdza

Reprezentacja Polski zremisowała z Holandią 1:1 na PGE Narodowym w Warszawie

Biało-czerwoni zagrali przed swoją publicznością w czerwonych strojach

Wiele wskazuje na to, że nie był to celowy zabieg, a problemy Polskiego Związku Piłki Nożnej

Polska – Holandia: Wtopa przed meczem kadry. Czemu zagraliśmy na czerwono?

Biało-czerwoni szykują się do zakończenia gry w eliminacjach mistrzostw świata. Podopieczni Jana Urbana w poniedziałkowy (17 listopada) wieczór zagrają ostatnie spotkanie – na wyjeździe z Maltą. Nasza kadra przystąpi do meczu w dobrych humorach. Remis z Holandią (1:1) na PGE Narodowym wlał dodatkową nadzieje w serca kibiców na możliwość sprawienia kłopotów czołowym zespołom marcowych baraży.

Niestety, przed bardzo ważnym meczem pojawił się jeden poważny problem. Jak informuje portal Meczyki.pl, przypadkiem nie był fakt, że kadra zagrała na PGE Narodowym w czerwonych kompletach. Taka historia nie miała miejsca przez wiele lat – co najmniej od dekady. Niestety, nie był to celowy zabieg.

Polska – Malta: Pokazali zabronioną oprawę na... Pałacu Prezydenckim! Zaskakująca sytuacja

Piłkarze wybiegli na boisko w komercyjnych strojach, a zdradziły je długie metki wszyte w koszulki. Według informacji uzyskanych przez Meczyki.pl, faktycznie nastąpiły problemy. Podobno od kilku miesięcy brakuje pewnych rozmiarów strojów. Nie wiadomo, czy błąd nastąpił po stronie PZPN czy Nike.

W jakich strojach Polska zagra na Malcie?

Reprezentacja Polski zmierzy się z Maltą na wyjeździe już 17 listopada. Biało-czerwoni mają zagrać w białych strojach, bo na czerwone postawiła kadra gospodarzy. Niewykluczone, że właśnie z tego powodu kadra na PGE Narodowym zagrała w czerwonych strojach.

Początek meczu Malta – Polska zaplanowano na poniedziałek, 17 listopada na godzinę 20:45. Na relację na żywo ze spotkania eliminacji mistrzostw świata zaprasza SuperSport.se.pl.