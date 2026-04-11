Policja ujawnia nowe informacje o śmierci Jacka Magiery. Tragedia w Parku Grabiszyńskim

Funkcjonariusze zostali wezwani przez jednego ze świadków. Na ten moment wszystko wskazuje na to, że śmierć trenera miała przyczyny naturalne. Policja zapowiada jednak, że będzie prowadzić dalsze postępowanie, by potwierdzić te ustalenia. Na razie nic nie wskazuje na udział osób trzecich – służby traktują sprawę jako nieszczęśliwy wypadek spowodowany problemami zdrowotnymi.

"W sprawie tragicznej śmierci mężczyzny, do której doszło w Parku Grabiszyńskim, policjanci zostali wezwani na miejsce przez jednego ze świadków. Na miejscu wykonywaliśmy czynności procesowe związane z oględzinami oraz zabezpieczeniem materiału dowodowego" – komunikował komisarz Wojciech Jabłoński, cytowany przez "Fakt".

Jacek Magiera nie żyje. Tak go żegnają [Zdjęcia]

"Na ten moment wszystko wskazuje na to, że doszło do tragedii z przyczyn naturalnych, jednak oczywiście będziemy prowadzili dalsze postępowanie w tym zakresie" – mówił oficer prasowy Komendanta Miejskiego Policji we Wrocławiu.

Cała Polska jest wstrząśnięta śmiercią szkoleniowca. Jacek Magiera od kilku miesięcy współpracował z reprezentacją Polski. Towarzyszył kadrze m.in. na Stadionie Narodowym w Warszawie oraz podczas meczów w Solnej, gdzie Biało-Czerwoni walczyli o awans na mistrzostwa świata 2026.

Chociaż Polakom nie udało się wywalczyć biletu na mundial, Magiera nadal planował dalszą współpracę z drużyną narodową jako asystent selekcjonera Jana Urbana.