Polska – Litwa: Tak Piotr Zieliński potraktował kibiców czekających pod hotelem. Są zdjęcia!

Czas na kolejny mecz reprezentacji Polski w eliminacjach do mistrzostw świata

W niedzielę, 12 października o 20:45 mecz Polska – Litwa w Kownie

W sobotę piłkarze wylecieli do Kowna, gdzie zagrają swoje kolejne spotkanie o punkty

Polska – Litwa: Zieliński chętnie rozdawał autografy w deszczu

Piłkarska reprezentacja Polski zakończyła zgrupowanie w Katowicach i w sobotę przed południem odleciała do Kowna, gdzie w niedzielę zmierzy się z Litwą w eliminacjach mistrzostw świata. Przed hotelem „Monopol” kadrowiczów pożegnała kilkunastoosobowa grupa kibiców. Piłkarze trenera Jana Urbana przebywali na Śląsku od poniedziałku. Towarzyszyła im deszczowa pogoda, która nie opuściła drużyny również w dniu wyjazdu. Przed hotelem od rana ustawiono barierki, a kibice czekali na autografy i wspólne zdjęcia. Kiedy podjechał biało-czerwony autobus, do grupy fanów dołączyli też przechodnie.

Jako jeden z pierwszych pojawił się Piotr Zieliński – zdobywca jedynej bramki w czwartkowym meczu towarzyskim z Nową Zelandią rozegranym na Superauto.pl Stadionie Śląskim w Chorzowie. Pomocnik Napoli chętnie rozdawał autografy, podobnie jak trener bramkarzy, były reprezentant Polski Józef Młynarczyk. Przed godziną 10 drużyna udała się na lotnisko w Pyrzowicach.

Zobacz zdjęcia z pożegnania piłkarzy przed Polska – Litwa w galerii poniżej.

Podczas zgrupowania biało-czerwoni trenowali na bocznym boisku Areny Katowice, a w piątek skorzystali z kompleksu ArcelorMittal Park w Sosnowcu. Tego samego dnia oglądali mecz reprezentacji U-21, która w Katowicach pokonała Czarnogórę 2:0 w kwalifikacjach mistrzostw Europy.

Zespół Urbana, w mocno przebudowanym składzie, w czwartek wygrał z Nową Zelandią 1:0. Debiuty w seniorskiej kadrze zaliczyli obrońcy Jan Ziółkowski i Arkadiusz Pyrka.

Drugie zgrupowanie kadry pod wodzą Jana Urbana dobiega końca

To drugie zgrupowanie reprezentacji pod wodzą Jana Urbana, który latem zastąpił na stanowisku selekcjonera Michała Probierza. We wrześniu Polacy rozegrali dwa mecze eliminacyjne – zremisowali w Rotterdamie z Holandią 1:1, a następnie w Chorzowie pokonali Finlandię 3:1.

W niedzielnym spotkaniu z Litwą (początek o godz. 20.45) zabraknie Bartłomieja Drągowskiego i Przemysława Frankowskiego. Obaj zawodnicy doznali urazów w meczu z Nową Zelandią i wrócili już do swoich klubów.

W sobotę po południu Polacy mają zaplanowany trening na stadionie Dariaus ir Girėno w Kownie. Wcześniej w konferencji prasowej udział wezmą trener Jan Urban i pomocnik Bartosz Kapustka.