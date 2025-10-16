Przejechał się po Michale Probierzu. Jego były piłkarz nie miał litości

Probierz objął Cracovię w czerwcu 2017 roku, a od początku 2019 pełnił również funkcję wiceprezesa klubu. Z krakowskim zespołem pożegnał się w listopadzie 2021 roku. Rasmussen dołączył do Pasów kilka miesięcy wcześniej, latem tego samego roku, a jego współpraca z trenerem nie potrwała długo – i, jak sam przyznał, nie należała do udanych.

– Mówiąc wprost, to prawdopodobnie najgorszy trener, jakiego kiedykolwiek miałem pod względem taktyki. Jego sposób zarządzania drużyną też był fatalny. Nie dogadywaliśmy się zupełnie – stwierdził Duńczyk.

Michał Probierz gra w golfa ze zwycięzcą aukcji charytatywnej [Galeria]

Piłkarz dodał, że razem z Otarem Kakabadze, który jako jedyny z tamtego okresu nadal gra w Cracovii, nie mógł uwierzyć, gdy Probierz został ogłoszony selekcjonerem reprezentacji Polski. – Kiedy to zobaczyliśmy, myśleliśmy, że to jakiś żart albo ukryta kamera – powiedział Rasmussen.

Były zawodnik Cracovii wspomniał też o incydencie, który szczególnie zapadł mu w pamięć. Po jednym z meczów, w którym popełnił błąd w kryciu, Probierz miał ostro go skrytykować. – Powiedział do mnie: „Tak się gra w Polsce, a nie jak w pieprzonej Danii” – relacjonował Duńczyk. Trener kazał mu też powtarzać ćwiczenie przy całym zespole.

– To typowo staroświecki trener – podsumował Rasmussen, który po trzech latach spędzonych w Polsce wrócił do swojego macierzystego klubu Lyngby BK.

Michał Probierz rozstał się z pracą selekcjonera reprezentacji Polski w czerwcu po przegranym w Helsinkach meczu z Finlandią (1:2). Od tej pory pozostaje bez pracy. W ostatnich dniach pojawiały się artykuły informujące, że Probierz może przejąć reprezentację Kazachstanu...