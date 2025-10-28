Robert Lewandowski z oficjalnym pożegnaniem. "Dzięki za wszystko"

Grzegorz Krychowiak zakończył piłkarską karierę po meczu Mazur Radzymin – Polonia II Warszawa

Były reprezentant Polski Grzegorz Krychowiak zakończył karierę piłkarską. O swojej decyzji poinformował we wtorek na Instagramie, publikując nagranie, na którym łowi ryby i mówi, że jest na emeryturze. „Przyszedł czas na nowe wyzwania” – napisał.

Krychowiak rozegrał 100 meczów w reprezentacji Polski, w których zdobył pięć bramek. W kadrze zadebiutował w 2008 roku za kadencji Leo Beenhakkera, a kluczową rolę odegrał w drużynie prowadzonej przez Adama Nawałkę. Wystąpił m.in. na mistrzostwach Europy 2016, podczas których biało-czerwoni dotarli do ćwierćfinału. Grał także na mundialach w Rosji (2018) i Katarze (2022). Po raz ostatni z orzełkiem na piersi wystąpił 10 września 2023 roku w meczu eliminacji Euro z Albanią (0:2).

„Z całego serca dziękuję kibicom, którzy byli ze mną na dobre i na złe, wszystkim piłkarzom, z którymi miałem zaszczyt dzielić boisko, a także każdej osobie, która wspierała mnie na tej drodze. Dziękuję mojej rodzinie i mojej kochającej żonie — bez Was nic z tego nie miałoby sensu. W piłkę warto grać… ” – napisał Krychowiak w mediach społecznościowych.

Robert Lewandowski zdecydował się zamieścić krótką reakcję na swoim Instagramie, dziękując piłkarzowi za grę m.in. w reprezentacji Polski.

- Grzegorz Krychowiak, dzięki za wszystko – napisał na swoim InstaStories Lewandowski.