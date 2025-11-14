Skandal! Mecz Polska – Holandia przerwany! Dlaczego kibice rzucili race na murawę?

Mecz Polska – Holandia został przerwany nieco ponad kwadrans po rozpoczęciu drugiej połowy

Wszystko z powodu zachowania kibiców, którzy rzucili na murawę race

Czym spowodowane było zachowanie fanów? Powód może być jeden

Polska – Holandia: Czemu kibice rzucili race na murawę?

Meczowi Polska – Holandia towarzyszyły ogromne emocje. Biało-czerwoni rozpoczęli spotkanie od prowadzenia na PGE Narodowym, a kibice szaleli z radości. Niestety, niedługo po rozpoczęciu drugiej odsłony Holendrzy doprowadzili do remisu. Chwilę później doszło do kolejnego skandalu. Spotkanie zostało przerwane w momencie, gdy kibice rzucili na boisko race. Wydarzyło się to kilkanaście minut po rozpoczęciu drugiej połowy.

Sędzia Polska – Holandia przerwał mecz, a z trybun wybrzmiało głośne hasło wymierzone prosto w Polski Związek Piłki Nożnej. Po wielu latach na trybuny meczów kadry wrócił zorganizowany doping. Niestety, kibicom nie zezwolono na wniesienie specjalnej oprawy przygotowanej właśnie na tę wyjątkową okazję.

Polska – Holandia: Znajdź się na trybunach! Zdjęcia kibiców z meczu

Nie wiadomo, co przedstawiała oprawa, ale niewykluczone, że to właśnie z tego powodu fani zdecydowali się na przerwanie spotkania. Zwłaszcza, że chwilę po rzuconych racach na całym stadionie znów wybrzmiała przyśpiewka „J...ć PZPN”!

Okrzyki kibiców rozwiewają wątpliwości. Zemsta pseudokibiców

Mecz Polska - Holandia miał być świętem naszego futbolu. Niestety, spotkanie zostało przerwane, a przypuszczenia ekspertów szybko się potwierdziły. Kolejne okrzyki pseudokibiców nie pozostawiły złudzeń.

- Miała kur** być oprawa, teraz pali się murawa - śpiewali "fani", którzy uniemożliwili płynne rozegranie meczu.

