Tak zmieniał się Grzegorz Krychowiak przez lata! Ze zwykłego chłopaka w bożyszcze [GALERIA]

Grzegorz Krychowiak, jeden z siedmiu polskich piłkarzy, którzy rozegrali co najmniej 100 meczów w reprezentacji Polski, zakończył karierę. W sobotę wystąpił po raz ostatni — w barwach Mazura Radzymin w lidze okręgowej — a w poniedziałek w nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych, łowiąc ryby, ogłosił koniec swojej przygody z futbolem.

Krychowiak urodził się 29 stycznia 1990 roku w Gryficach i wychował w Mrzeżynie. Swoją karierę rozpoczął w Stali Szczecin, a w wieku 15 lat trafił do Arki Gdynia. Niedługo później przeniósł się do akademii Girondins Bordeaux. Szerszej publiczności dał się poznać już w 2007 roku, kiedy podczas mistrzostw świata U-20 zdobył efektownego gola z rzutu wolnego w wygranym meczu z Brazylią. W seniorskiej reprezentacji zadebiutował w grudniu 2008 roku za kadencji Leo Beenhakkera, lecz kluczową rolę odegrał dopiero po Euro 2012, będąc jednym z filarów drużyny Waldemara Fornalika i Adama Nawałki.

Sevilla przełomem w karierze Krychowiaka

Przełom w jego klubowej karierze nastąpił w 2014 roku, gdy trafił do Sevilli. Z hiszpańskim klubem dwukrotnie triumfował w Lidze Europy, a jego nazwisko trafiło do czołówki najlepszych defensywnych pomocników w Europie. Dobre występy zaowocowały transferem do Paris Saint-Germain, gdzie zdobył Puchar Francji i Puchar Ligi, jednak nie zdołał przebić się do podstawowego składu. Później występował m.in. w Lokomotiwie Moskwa, FK Krasnodar, AEK Ateny, a także w klubach z Arabii Saudyjskiej i na Cyprze.

W reprezentacji Polski Krychowiak rozegrał 100 spotkań i zdobył pięć bramek, wszystkie w meczach o stawkę. Brał udział w czterech wielkich turniejach: Euro 2016 i 2021 oraz mistrzostwach świata w 2018 i 2022 roku. Największy sukces osiągnął podczas Euro 2016, gdy biało-czerwoni dotarli do ćwierćfinału. Ostatni raz z orłem na piersi wystąpił 10 września 2023 roku w meczu z Albanią (0:2). Kilkanaście dni później ogłosił zakończenie kariery reprezentacyjnej.

- Rozegranie 100 meczów z orłem na piersi do końca życia będzie dla mnie największym zaszczytem zarówno dla człowieka, jak i dla sportowca. Sportowo nie ma piękniejszej chwili niż śpiewanie hymnu przed meczem kadry na Stadionie Narodowym. Jednak przyszedł czas, żeby powiedzieć "dziękuję" -

Koniec pewnej epoki w historii!

Krychowiak zapisał się w historii nie tylko jako waleczny pomocnik, ale też jako jedna z najbardziej charakterystycznych postaci polskiej piłki. Słynął z zamiłowania do mody, prowadził własną markę odzieżową Balamonte, a jego styl często stawał się tematem internetowych żartów. W ostatnich latach głośno było również o jego sporze prawnym z lekarzem kadry Jackiem Jaroszewskim.

Zakończenie kariery Grzegorza Krychowiaka kończy pewną epokę w polskim futbolu — epokę reprezentacji, która z jego udziałem osiągnęła największy sukces od dekad, a on sam przez lata pozostawał jednym z jej najbardziej rozpoznawalnych liderów.

