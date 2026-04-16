Tłum gwiazd na pogrzebie Jacka Magiery. Są m.in. Urban, Szpakowski i znany tancerz

W Warszawie trwają uroczystości pogrzebowe Jacka Magiery, zmarłego 10 kwietnia trenera.

W Katedrze Polowej Wojska Polskiego zgromadziły się gwiazdy sportu i telewizji, by pożegnać 49-latka.

Obecność m.in. Roberta Lewandowskiego i Dariusza Szpakowskiego świadczy o tym, jak cenioną postacią był Jacek Magiera.

W Katedrze Polowej Wojska Polskiego w Warszawie trwa msza święta żałobna w intencji Jacka Magiery, który zmarł nagle 10 kwietnia. Świątynia wypełniła się rodziną, przyjaciółmi i przedstawicielami świata sportu, którzy w ciszy i skupieniu towarzyszą mu w ostatniej drodze. Wśród żałobników można dostrzec wiele znanych twarzy, co tylko podkreśla skalę tej ogromnej straty.

Gwiazdy sportu i telewizji żegnają Jacka Magierę

Hołd zmarłemu tragicznie trenerowi oddaje kapitan reprezentacji Polski, Robert Lewandowski. Jego obecność jest symbolicznym gestem całego środowiska piłkarskiego. Obok niego w ławach kościelnych zasiedli ludzie, którzy przez lata tworzyli historię polskiej piłki. Pojawił się legendarny komentator Dariusz Szpakowski, a także cenieni trenerzy i byli zawodnicy, jak Jan Urban, Marek Jóźwiak czy Piotr Włodarczyk. Nie zabrakło również piłkarzy młodszego pokolenia, w tym Michała Pazdana i Jakuba Rzeźniczaka.

Co znamienne, Jacek Magiera cieszył się szacunkiem wykraczającym daleko poza świat futbolu. Na ceremonii pojawił się również znany tancerz Rafał Maserak, co pokazuje, jak otwartym i cenionym człowiekiem był zmarły.

Nagła śmierć, która wstrząsnęła Polską

Przypomnijmy, informacja o śmierci Jacka Magiery wstrząsnęła Polską w piątek, 10 kwietnia. Nic nie zapowiadało tragedii. 49-letni trener, znany ze zdrowego trybu życia, rano wyszedł pobiegać. Podczas joggingu w Parku Grabiszyńskim we Wrocławiu nagle stracił przytomność. Mimo natychmiastowej akcji ratunkowej, jego życia nie udało się uratować.

Po mszy świętej, która rozpoczęła się o godzinie 12:00, kondukt żałobny przejdzie na Cmentarz Wojskowy na Powązkach. Tam o godzinie 14:30 odbędzie się ceremonia pogrzebowa, podczas której Jacek Magiera spocznie na zawsze.

